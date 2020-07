L’estate è arrivata. Il caldo inizia a tenerci compagnia per tutto l’arco della giornata. Per combattere l’afa non è semplice ma ci sono dei piccoli trucchi da mettere in campo. Vi spieghiamo quattro mosse da fare in casa per risparmiare sui consumi della bolletta elettrica. Combattere il caldo accendendo i condizionatori per tutta la giornata è una soluzione ma antieconomica. La bolletta elettrica in arrivo in futuro presenterà un conto salato. Per evitare imprecazioni future meglio correre ai ripari ora.

Quattro mosse da fare in casa per risparmiare

I condizionatori vengono riavviati dopo lungo tempo. La prima cosa da fare è di controllare l’efficienza. Un impianto non efficiente consuma l’8% in più. Al proprietario dell’abitazione conviene far revisionare l’apparecchiatura in modo da garantire la perfetta funzionalità. E’ bene precisare visti i tempi che corrono per la paura del coronavirus, i condizionatori non hanno nessun legame con la diffusione del virus.

L’apparecchio è vecchio, forse arrivato il momento per sostituirlo. Il Governo ha messo in campo degli incentivi. In caso di sostituzione del vecchio impianto con uno tecnologicamente avanzato si ottiene sconto fiscale che va dal 50% al 65%, a seconda della tipologia di intervento. Per chi è meno avvezzo al settore si chiede cosa significa la classe del condizionatore. Nelle abitazioni molti posseggono condizionatori classe C. E’ bene cambiarli e passare a moderni condizionatori di classe A, A+, A++ e superiori. Si ottengono due benefici: vantaggi in termini di risparmio (-20% in bolletta elettrica) e strizzare l’occhio all’ambiente.

Attenzione ad non avere tra le mura domestiche temperature polari cagionevoli alla salute ma anche al portafogli. Un clima artico non serve meglio avere più deumidificazione anziché raffrescamento. Una temperatura gradevole dà sollievo e abbatte i costi del 13%. Ognuno di noi applicando il buon senso può ottenere vantaggi: lasciare aperta una finestra durante l’utilizzo del condizionatore è deleterio. Occhio quindi prima a cosa si fa in caso e i benefici saranno anche per il portafoglio. Bastano quattro mosse da fare in casa per risparmiare.