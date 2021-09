È l’ortaggio tipico dell’autunno, utilizzato in tantissime ricette e simbolo della festa di Halloween. Parliamo ovviamente della zucca, dal colore inconfondibile e il sapore delizioso. Dolce, delicata e gustosissima, come non pensare alla zucca fuori dalle case americane, addobbata con un cappello nero e una lampada al suo interno. Ma come non pensare anche a torte e risotti, dal gusto inimitabile?

Possiamo cucinare l’ortaggio dal colore del sole come condimento, contorno e non soltanto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo suggerire ai nostri fidati Lettori quattro modi originali di usare la zucca in cucina per piatti dolci e salati. Quattro impieghi sfiziosi, che molti non conoscono e che potrebbero ispirare pranzi o cene domenicali da trascorrere in famiglia nel calore delle nostre adorate case. Vediamoli subito.

Quattro modi originali di usare la zucca in cucina per piatti dolci e salati

Cosa possiamo fare se abbiamo tantissima zucca che dobbiamo utilizzare per evitare che vada a male? Prima di congelarla e dimenticarla nei meandri del nostro freezer, possiamo inventare qualcosa di particolare.

Il nostro primo suggerimento è di preparare delle deliziose frittelle. Insieme a del formaggio filante e leggermente fritte così da renderle dorate e croccanti, vanno bene come antipasto o per l’aperitivo. Gustose e semplicissime, i bambini le adoreranno sicuramente.

Il secondo suggerimento è di realizzare un buonissimo gâteau. Siamo abituati a pensare a questo manicaretto con un ripieno di prosciutto e mozzarella, ma sarebbe l’occasione per creare una ricetta innovativa. Ad esempio, potremmo aggiungere un formaggio stagionato e dal sapore intenso, che fa da contrasto al dolce della zucca.

Abbiamo visto due piatti salati, ma cosa possiamo preparare per addolcire i nostri pomeriggi autunnali?

E i dolci?

Gli chef suggeriscono due idee ottime per colazione, merenda e dessert. Cominciamo con i muffin, da insaporire con della cannella in polvere e una bacca di vaniglia. Un dolce semplice, morbido e dal profumo irresistibile, da inzuppare nel latte al mattino e per cui grandi e piccini andranno pazzi.

Andiamo adesso alla nostra seconda idea molto particolare, insolita e golosissima: la crema alla zucca. Da gustare al cucchiaio, si scioglie in bocca ed è estremamente soffice al palato. Bastano solo latte e zucchero ed ecco che il nostro dessert è pronto e servito. Una ricetta semplice e deliziosa che sostituisce i soliti dessert morbidi e freschi con un tocco di novità e sorpresa.

Qualche minuto, pochi e semplici ingredienti e i nostri suggerimenti diventeranno realtà.