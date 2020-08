Se progettate una vacanza in Umbria, ecco quattro luoghi più uno da vedere ad Assisi.

L’Umbria è la regione perfetta per questa estate 2020, tra distanziamento sociale e mascherine. Una delle città che merita sicuramente una visita è Assisi. Città natale di San Francesco, patrono d’Italia, e di Santa Chiara, fondatrice dell’ordine delle Clarisse, Assisi si adagia alle pendici del versante ovest del Monte Subasio. La città è considerata uno dei centri della cristianità per aver dato i natali a due santi così importanti. In particolare, dal Medioevo, Assisi è associata al culto e alla diffusione del francescanesimo e del suo messaggio di tolleranza e pace. Migliaia di pellegrini si ritrovano ogni anno nella città-santuario.

Le sue bellezze sono alla portata di tutti, religiosi e laici, purché si rispetti il luogo e la sacralità del posto.

La Basilica Superiore di San Francesco e la cripta

La tappa obbligatorie è la visita alla Basilica di San Francesco. Lasciate la macchina in uno dei parcheggi indicati alle pendici del monte. Salite fino al centro di Assisi con le scale mobili. Da qui in poi l’area è principalmente pedonale, ad eccezione per le auto di alcuni residenti e commercianti.

Raggiungete la Basilica e cominciate la visita dalla parte superiore. La Basilica è infatti divisa in due parti. La parte Superiore è rimasta profondamente danneggiata dal terremoto del 1997. L’evento provocò il crollo della volta in due punti. Nel crollo rimasero uccise quattro persone, i cui nomi sono ricordati da un’iscrizione all’ingresso della chiesa. Il restauro ha richiesto due anni di lavori ed oggi possiamo vederne il risultato.

La Basilica Inferiore, invece, è rimasta intatta. I meravigliosi affreschi del Cimabue risalgono alla seconda metà del 1200. La Cappella della Maddalena, il transetto destro e la volta sopra l’altare, sono invece opera di Giotto e dei suoi allievi.

Nella cripta sotto l’altare maggiore della Basilica Inferiore, sono conservate le spoglie mortali di San Francesco d’Assisi.

La Basilica di Santa Chiara

La Basilica di Santa Chiara è proprio a fianco ad uno degli ingressi della città, potrete quindi decidere di visitarla per prima o per ultima. La struttura della chiesa è in stile gotico. Interessanti gli enormi contrafforti sul lato sinistro, sotto ai quali zampillano fontanelle di acqua potabile. La facciata è realizzata in pietra locale bianca e rosa, che conferisce alla struttura un senso di leggerezza e purezza.

All’interno, nella cripta sotto l’altare, sono custodite le spoglie e gli oggetti appartenuti alla Santa.

Sul lato destro, invece, sorge il convento di clausura dell’Ordine delle Clarisse.

La Rocca Maggiore di Assisi

Preparatevi a camminare in salita, perché il prossimo dei nostri quattro luoghi più uno da vedere ad Assisi, è la meravigliosa Rocca Maggiore. La Rocca è un’incredibile fortezza difensiva che domina la città di Assisi e la valle sottostante. La Rocca risale al 1173 circa ed è stata dimora di vescovi, cardinali e inviati dello Stato Pontificio. Persino del futuro re di Sicilia e imperatore Federico II di Svevia. La costruzione è tutta in pietra rosa del Monte Subasio e ospita durante l’anno numerosi eventi culturali e festival. La Rocca è inoltre il suggestivo luogo di arrivo della famosa Marcia per la Pace Perugia – Assisi.

Il tempietto di Minerva

Il Tempio di Minerva si trova in Piazza del Comune e rappresenta ad oggi uno dei templi meglio conservati del mondo antico. Fu trasformato nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva attorno al ‘500. Il tempio in realtà non è dedicato a Minerva, come il ritrovamento di una statua femminile ha portato molti a credere. Di fatti, sembra che il tempio fosse stato costruito attorno al 30 a.C. in onore di Ercole, come testimonia una lapide votiva ritrovata successivamente.

Quattro luoghi più uno da vedere ad Assisi

L’ultimo dei quattro luoghi più uno da vedere ad Assisi, non si trova ad Assisi. Esatto, è inutile che cerchiate la Porziuncola, piccola chiesetta dove San Francesco trovò la sua vocazione, tra i vicoli dell’acropoli.

La Porziuncola, infatti, si trova all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, a valle rispetto al centro storico assisano. Qui, la tradizione vuole che San Francesco raccolse i suoi primi proseliti, tra cui Santa Chiara. Nella piccola chiesa, si può ricevere l’indulgenza plenaria, o Perdono d’Assisi, da mezzogiorno del 1 agosto a mezzanotte del 2, un’assoluzione totale da tutti i peccati concessa da Papa Onorio III nel 1216.