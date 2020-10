L’avocado è uno degli ultimi trend in fatto di cucina e ha ormai letteralmente conquistato generazioni di italiani. Questo frutto, oltre ad essere classificato come superfood, per la sua quantità di grassi buoni, è molto gustoso ed estremamente versatile. Usato come condimento, o come salsa, può dare una marcia in più a molte ricette e può essere utilizzato anche come escamotage per preparare un pasto veloce quando il frigo è semivuoto. Andiamo a scoprire insieme quattro idee per sfruttare al meglio il vostro avocado.

Avocado toast

Per stupire i vostri commensali basta veramente poco. L’avocado toast è semplicemente una fetta di pane su cui viene spalmato un velo di avocado, schiacciato o fatto a dadini. Partendo da questa semplice base si può giocare di fantasia aggiungendo diversi ingredienti. Ad esempio, ci si può adagiare sopra un uovo alla benedict, oppure del bacon fritto. Se, poi, si desidera un’alternativa più leggera, allora è meglio optare per una fetta di salmone norvegese affumicato o per della verdura croccante.

Guacamole

Questa ricetta arriva direttamente dal Sud America, dove inevitabilmente, e a seconda del Paese, sono rinvenibili diverse varianti. La più classica prevede l’utilizzo di avocado, succo di lime, sale e pepe. Per ottenere la consistenza desiderata è consigliabile schiacciare il frutto con l’ausilio di una forchetta per non renderlo eccessivamente liscio. Da questo punto di partenza si possono aggiungere,poi, più ingredienti: coriandolo, pomodorini tagliati, cipolla e peperoncino. Se volete provare un’alternativa più “occidentale” e acidula mescolate il guacamole con una pari quantità di yogurt greco.

Avocado salad

L’insalata vi sembra un piatto triste e noioso? Fidatevi, non lo è! Basta aggiungere qualcosa che la renda più interessante. L’ideale è, infatti, usare l’avocado tagliato a dadini. Se volete prendere come esempio il poké hawaiano a base vegetale potete inglobare diverse verdure o del pesce fresco cotto o crudo. L’importante è tagliare tutto molto finemente.

Tartare

Infine, l’ultima, della quattro idee proposte per sfruttare al meglio il vostro avocado è quella di utilizzarlo come base sia per una tartare di carne che di pesce. Per rendere, poi, l’effetto più scenografico si può prendere uno stampino, riempire il primo strato di avocado a fette o a cubetti e ricoprirlo poi con la propria proteina preferita.