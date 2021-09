L’educazione è un tema sempre molto difficile da gestire. Spesso si “inciampa” in leggerezze che sembrano di poco conto, ma che per i cultori del galateo sono errori imperdonabili. I Lettori di ProiezionidiBorsa sanno già che le regole di buone maniere si possono applicare ai campi più disparati e impensabili.

Ci sono molte apparenti stranezze nel galateo: per esempio, la credenza popolare vuole che l’uomo ceda il passo alla donna, ma questo non è vero quando si entra in un locale pubblico. In questo caso è infatti l’uomo a dover precedere, in memoria di un’antica usanza secondo la quale il cavaliere entrava per primo per ispezionare la taverna o il locale che poteva ospitare risse o situazioni poco consone alla dama.

Oggi l’educazione passa spesso in secondo piano, ma le persone dotate di buone maniere hanno sempre una marcia in più. Ecco allora, nell’articolo di oggi, quattro consigli di bon ton per essere sempre educati a tavola e non solo.

Stranezze e consuetudini

In molti hanno l’abitudine di chiamare i conoscenti con l’appellativo “caro” o “cara”. Potrebbe, però, essere un’abitudine controproducente. Il primo pensiero potrebbe essere che chi usa questo appellativo ne svilisca il significato principale, ovvero quello di una persona che sta a cuore. Inoltre, può sembrare un tentativo maldestro di non far notare che non ci si ricorda il nome della persona con cui si sta parlando. In questi casi, molto meglio glissare oppure, educatamente e scusandosi per la dimenticanza, chiedere all’interlocutore di rinfrescarci la memoria.

Potrà sembrare un’esagerazione, ma il galateo prevede che ci si debba sempre pulire la bocca con il tovagliolo prima di bere. Intanto, durante il pranzo, anche se non si vuole bere, è bene pulirsi la bocca ogni tanto. Questo soprattutto se si stanno mangiando dei cibi particolarmente conditi. Detto ciò, il protocollo prevede che, per bere, ci si pulisca la bocca prima di portare il bicchiere alle labbra. Poi, dopo aver bevuto, si userà di nuovo il tovagliolo per asciugarsi la bocca. Questa è una regola dettata dall’esigenza di non lasciare sgradevoli impronte di unto sul vetro del bicchiere.

Quattro consigli di bon ton per essere sempre educati a tavola e non solo

Non è mai cortese quando a tavola qualcuno invita palesemente a violare le regole del galateo. È il caso di chi offre assaggi e porzioni della propria pietanza a tutti i commensali. Non solo è contro il bon ton, ma è anti-igienico e problematico per la pulizia della tavola.

Infine, un consiglio sui regali. È sempre meglio evitare regali molto intimi che possono andare a colpire l’autostima del festeggiato. Ad esempio, creme di bellezza che promettono risultati miracolosi. La persona che riceverà il regalo potrebbe leggervi una critica al suo fisico, che farebbe fare una pessima figura nonostante le buone intenzioni di chi ha comprato il regalo.