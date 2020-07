Quattordicesima pensionati 2020: ecco quando arriverà per chi non l’ha ancora ricevuta. Diversi pensionati non hanno ricevuto la quattordicesima con la pensione di luglio. Questo, pur rientrando nei requisiti necessari per ottenerla. I messaggi in relazione al mancato pagamento hanno sommerso l’INPS. Il cedolino di luglio di molti pensionati, infatti, non registrava la quattordicesima. Ma, non c’è da preoccuparsi. L’INPS infatti erogherà a tutti la quattordicesima pensionati 2020. Ecco quando arriverà per chi non l’ha ancora ricevuta.

Mancato pagamento della quattordicesima

A luglio, molti pensionati si aspettavano di trovare la quattordicesima sul proprio conto. Era previsto che l’incentivo, infatti, arrivasse per tutti questo mese. I requisiti infatti erano soddisfatti e non ci sarebbero dovuti essere problemi. Ma un’amara sorpresa ha colto alcuni pensionati. Il cedolino di luglio, infatti, non registrava la quattordicesima. Nulla di preoccupante però. A breve verrà erogata la quattordicesima pensionati 2020. Ecco quando arriverà per chi non l’ha ancora ricevuta.

Quando verrà?

Quattordicesima pensionati 2020: ecco quando arriverà per chi non l’ha ancora ricevuta. Se siete tra coloro che non hanno ricevuto la quattordicesima di luglio, non c’è nulla di allarmante. Non preoccupatevi, quindi. L’INPS, infatti, effettua continuamente controlli sui redditi. Questo anche prima di erogare in modo automatico la mensilità aggiuntiva. Se non dovesse essere possibile controllare i redditi da prestazione memorizzati, l’ente deve prendere un’altra strada. In questo caso, infatti, l’INPS deve far ricorso agli enti precedenti. Dunque, desumere i redditi del beneficiario pensionato della quattordicesima diventa più difficoltoso. E, soprattutto, il processo rallenta. Per questo motivo ci sono stati dei ritardi. La quattordicesima non giunta a luglio, però, verrà erogata. Come accaduto già nei due anni precedenti, l’INPS provvederà al pagamento con il cedolino di settembre.

Intanto, in molti si stanno anche chiedendo quando verrà pagata la pensione di agosto. A causa del Covid, infatti, alcune procedure sono state modificate. Qui potete trovare tutte le informazioni necessarie.