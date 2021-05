Comporre la propria dieta è un’impresa davvero ardua. Essa deve essere equilibrata, e contenere tutti gli alimenti necessari per il nostro benessere. Poi deve contenere pochi fritti, poco alcool, tanta frutta e verdura, e così via. Spesso è meglio rivolgersi ad un dietologo, soprattutto se il nostro obiettivo è quello di dimagrire.

Ci sono tuttavia alimenti che consideriamo quasi all’unanimità molto sani, e che pensiamo che tutti debbano consumare. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già dimostrato che a volte non è così, e ad esempio coloro che soffrono di reumatismi dovrebbero evitare gli asparagi. È questo articolo ad indicare come questa verdura così sana può in realtà essere pericolosa per alcuni.

Oggi andremo a vedere altri alimenti che per un motivo o per l’altro non fanno bene come crediamo. Quasi tutti mangiamo questi cibi credendoli sani ma in realtà possono fare molto male alla salute.

Attenzione alla colazione

Molti di noi a colazione, assieme a caffè, latte, biscotti associano anche un bel succo di frutta. Infatti sappiamo che la frutta contiene tante vitamine e nutrienti fondamentali, quindi è importante bere un bicchiere di succo a colazione.

Tuttavia bisogna stare molto attenti ai succhi confezionati, perché essi molto frequentemente contengono zuccheri aggiunti che sono dannosi, come indicano le linee guida del Ministero della salute. Consigliamo quindi di acquistare soprattutto frutta fresca e farsi una spremuta da sé. O perlomeno cercare prodotti confezionati che indichino chiaramente che non hanno zuccheri aggiunti.

Cibi eccessivamente elaborati

Passiamo poi alla frutta secca. Anche questa è un concentrato di sostanze molto sane, ma attenzione a quella industriale. Infatti a volte in essa vengono aggiunti zuccheri, proprio come per il succo. Quindi la soluzione può essere di farla seccare a casa, o comunque di non eccedere nel consumo di quella industriale.

Quasi tutti mangiamo questi cibi credendoli sani ma in realtà possono fare molto male alla salute. A questi aggiungiamo gli hamburger vegani: anche questi possono passare attraverso elaborazioni industriali poco sane. Essi infatti possono contenere proteine molto lavorate, che possono fare piuttosto male e non essere leggere come ci si potrebbe aspettare da un piatto vegano.