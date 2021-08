Si sente spesso parlare dei benefici recati da un regolare consumo di pesce azzurro. Proprio per questo, pur riconoscendo genericamente l’importanza di tutti prodotti ittici per l’alimentazione, talvolta i consumatori sottovalutano le qualità nutrizionali di alcune specie. Quasi tutti lo mangiano ma in pochi conoscono il suo prezioso contributo per le donne gravide e contro cancro e ipertensione.

La spigola, detta anche branzino, è un pesce bianco, proprio come nasello, sogliola, orata e dentice. È nota per essere una delle specie ittiche più pregiate, con un prezzo medio che si aggira attorno ai 35 euro/kg. Contiene poche calorie ed è un pesce magro, che trova facilmente posto in un regime alimentare ipocalorico. Inoltre, è consigliata anche alle donne in stato di gravidanza a causa del suo alto contenuto di acido folico. La sua regolare assunzione permette di ridurre fino al 70% il rischio che il nascituro sviluppi malformazioni congenite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quasi tutti lo mangiano ma in pochi conoscono il suo prezioso contributo per le donne gravide e contro cancro e ipertensione

Sotto il profilo nutrizionale, la spigola vanta, un buon quantitativo di proteine di alto valore nutrizionale e di ferro e un ottimo apporto di potassio e fosforo, che permettono rispettivamente di contribuire a contrastare l’ipertensione e ad un corretto sviluppo di ossa e denti.

Da ricordare anche la presenza, comune a gran parte dei pesci, degli acidi grassi omega 3, che contribuiscono al controllo dei trigliceridi e della pressione sanguigna. Secondo i LARN (Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana) il loro apporto dovrebbe soddisfare tra lo 0,5% e il 2% del fabbisogno giornaliero.

Mangiare regolarmente la spigola contribuisce a ridurre la mortalità per cancro

È il risultato di uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition. I ricercatori avrebbero dimostrato che mangiare regolarmente questo pesce ridurrebbe del 50% la mortalità del tumore della prostata e del 64% quella del cancro in generale.

Secondo l’ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) la spigola, in quanto pesce non di allevamento, rientra tra gli alimenti che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Altri esempi ne sono il merluzzo, il rombo, il pagello, il persico e l’ombrina.