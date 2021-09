I felini sono degli animali sicuramente affascinanti e curiosi. Il loro carattere particolare e inusuale di approcciarsi all’uomo, infatti, attira tantissime persone. E spesso si cerca di capirne l’atteggiamento che può anche risultare schivo. Per esempio, chi ha un gatto in casa, sa quanto a volte quest’ultimo possa sembrare distante. E se vogliamo evitare questo genere di situazione e avere vita semplice, potremo scegliere un micio in particolare. E un consiglio davvero utile arriva dal nostro precedente articolo “La razza di gatto simpatica e affettuosa che si comporta come un cane, perfetta per la famiglia”.

Ma si può anche cercare di capire il linguaggio del gatto a discapito della sua razza. Infatti, ci sono alcuni modi con cui il nostro amico peloso ci comunica il suo affetto. E noi non sempre riusciamo a coglierli nell’immediato. Per esempio, di questo avevamo già parlato in un articolo passato. Sarà possibile trovare l’indicazione che cerchiamo proprio in “Sembra incredibile ma così il gatto dice di amarci e noi potremmo non capirlo”. E oggi vogliamo evidenziare un’altra azione che il nostro micio compie per esplicarci tutto il suo amore e il suo affetto, nonostante non sempre la interpretiamo nel modo giusto.

Quasi tutti fraintendono questo gesto del gatto che in realtà così dice di amarci alla follia

I gatti sono certamente degli animali complessi. Infatti, il loro modo di avvicinarsi a noi e farci capire che si sentono parte della famiglia non sempre è così chiaro e palese. E potremmo spesso trovarci in situazioni in cui pensiamo che il nostro amico peloso non sia poi così legato a noi come crediamo. Ma cerchiamo di guardare oltre la linea e iniziamo ad interpretare gli atteggiamenti di questo animale affascinante. Perché il gatto ha un mondo tutto suo e una sua modalità precisa di dirci che casa nostra è anche casa sua e che non potrebbe essere più felice di essere lì. E uno di questi è proprio dormire sui nostri vestiti. Infatti, quasi tutti fraintendono questo gesto del gatto che in realtà così dice di amarci alla follia.

Ecco perché dovremmo essere davvero felici se dovessimo trovare gatto a dormire sui nostri vestiti

Quando vediamo che il nostro micio sonnecchia sugli abiti, crediamo lo stia facendo per comodità. Infatti, pensiamo immediatamente che non si trovi a suo agio sul divano o per terra e che stia cercando un posto più morbido per riposare. Ma le cose stanno in maniera totalmente diversa. Infatti, i gatti sono abituati a dormire con gli altri cuccioli e con la mamma quando sono appena nati. E, se il nostro ha avuto questa fortuna, sicuramente ricorda quei bei tempi. Questo deve farci riflettere. In quei momenti il gatto sente forte l’odore della mamma e dei fratelli e si sente a suo agio. E la stessa cosa accade sui nostri abiti. Se vi si poggia sopra per riposare, significa che si sta facendo avvolgere dal nostro odore e che quindi ci considera in tutto e per tutto la sua famiglia.

Approfondimento

Il nostro gatto dice di amarci profondamente così eppure non sempre lo capiamo