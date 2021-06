Buona, gustosa, profumata: è l’albicocca, il frutto che segna l’arrivo dell’estate e molto apprezzato sia da grandi che piccini. Il segreto del suo successo è il suo sapore dolce e aromatico, la sua buccia vellutata e il suo colore dorato. E, non per ultimo, il fatto che si mangi in un sol boccone!

Oltre a essere buone e belle, le albicocche sono anche sane: sono un frutto ricco di minerali e vitamine A e C, hanno pochissime calorie e sono un toccasana anche per la pelle. Ne bastano, infatti, tre al giorno (meglio se ben mature) per rifornire l’epidermide di vitamine dermoprotettive e assicurarsi un’abbronzatura sana e dorata. Inoltre, questi frutti estivi sono una miniera ricchissima di antiossidanti e aiutano anche l’intestino ad essere sempre attivo e regolare.

L’unico difetto delle albicocche è il loro facile deterioramento. In molti avranno notato che le albicocche, infatti, soprattutto se mature, tendono a rovinarsi nel giro di un paio di giorni. Il frutto tende a spappolarsi e ad attirare un nugolo di moscerini da frutta fastidioso e poco igienico.

Quasi tutti conoscono questo frutto estivo profumato e dolcissimo ma in pochi sanno come conservarlo al meglio per evitare che marcisca velocemente

Il primo passo è selezionare il frutto al momento dell’acquisto.

Per conservare al meglio e il più a lungo possibile le albicocche è importante partire con il piede giusto, selezionando un buon frutto già al momento dell’acquisto. Il frutto non deve presentare grinze, ammaccature o segni e il suo colore deve virare dal giallo all’arancio. Quando sono ben mature, le albicocche assumono quelle caratteristiche sfumature rossastre. Meglio evitare quelle di colore giallo pallido o, ancor peggio, che presentano delle tonalità che virano sul verde.

Non usare i sacchetti di plastica

Dopo aver selezionato il frutto, è importante conservarlo il più a lungo possibile. L’errore che in molti commettono è lasciare le albicocche esposte all’aria, magari conservandole in un cesto senza copertura. Per far durare il più a lungo possibile questo frutto dolcissimo, meglio posizionarlo in un sacchetto o un contenitore di plastica. Questo eviterà che il frutto entri a contatto con l’aria e marcisca velocemente. Il sacchetto o il contenitore dovrà essere riposto in frigorifero, nel ripiano dedicato alla frutta e verdura. La temperatura bassa eviterà il deterioramento precoce delle albicocche. Ma attenzione! Una temperatura del frigo troppo bassa potrebbe rovinare il gusto delle albicocche e la loro consistenza.

