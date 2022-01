Quasi tutti con il nuovo ISEE 2022 potranno beneficiare dei bonus e delle agevolazioni, grazie a questa fortunata circostanza   

Quest’anno, saranno molti di più i contribuenti che potranno accedere alle misure di sostegno statali. Nella specie, quasi tutti, con il nuovo ISEE 2022, potranno beneficiare dei bonus e delle agevolazioni. Ciò, grazie a questa fortunata circostanza che indicheremo di seguito, molto semplice per non dire scontata da indovinare. Si consideri, infatti, che per l’ISEE ordinario, rileva la situazione economica del nucleo familiare. In particolare, si tratta di quella rappresentata da patrimoni e redditi non attuali ma relativi ai 24 mesi precedenti. Questo significa che per l’ISEE 2022, rileveranno i redditi e i patrimoni del 2020, che è stato un anno difficile per tutti. Le conseguenze della pandemia, infatti, si sono estese un pò a tutte le categorie, seppure con le dovute differenze. Quindi, ci si trova di fronte ad un caso inedito, per cui quasi tutti dovrebbero versare nelle condizioni per accedere alle agevolazioni.

Le misure restrittive anti-Covid, hanno comportato la chiusura di tante attività, anche per lunghi periodi. Altre, invece, hanno aperto e chiuso, a fasi alterne ma in tutti i casi vi sono state perdite di fatturato. Quindi, questa situazione generalizzata, comporterà un’ampliamento della categoria dei beneficiari potenziali degli aiuti, ossia di nuclei familiari coinvolti. Tuttavia, resta la regola che più basso è l’ISEE, più aumentano le possibilità di accesso a bonus e ad agevolazioni. Facciamo, adesso, una panoramica delle misure a disposizione per il 2022. Esse sono:

1) il reddito e la pensione di cittadinanza;

2) il bonus bollette;

3) l’esonero o la riduzione delle tasse universitarie;

4) l’esenzione dal ticket sanitario;

5) il reddito di emergenza;

6) gli assegni familiari;

7) il bonus internet, per telefono, pc, tablet;

8) conto corrente a zero spese;

9) l’agevolazione sui mutui prima casa per gli under 36. Poi, c’è l’Assegno Unico che spetta a prescindere dall’ISEE ma quest’ultimo rileva ai fini della misura dell’assegno.

Conclusioni

In conclusione, molti di coloro che hanno subito i gravi contraccolpi della crisi pandemica, quest’anno hanno un’occasione unica. Infatti, se hanno avuto perdite e cali di fatturato, potranno certamente approfittare dei bonus e delle agevolazioni statali. Il tutto, considerato che l’ISEE di riferimento sarà propio quello che fotografala situazione relativa al 2020, periodo di piena pandemia.

