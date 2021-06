Quasi tutti commettono questo eclatante errore quando preparano questo delizioso piatto estivo trasformandolo in una bomba di colesterolo e calorie

Un piatto estivo fresco e gustoso con poche calorie e che soddisfa sempre le esigenze di grandi e piccini? Il piatto cardine della bella stagione: l’insalata di riso. È un piatto semplice da preparare, dove non sono richieste particolari doti culinarie. Tuttavia è facile cadere nell’errore comune di credere che si possa preparare con poca attenzione.

In realtà ci sono degli errori da evitare assolutamente per ottenere un piatto semplice, ma super gustoso e fatto bene.

Gli errori

Tra gli errori più comuni ci sono sicuramente quello di servire il riso troppo caldo o troppo freddo. Quasi tutti commettono questo eclatante errore quando preparano questo delizioso piatto estivo.

La temperatura perfetta per servire il riso è quella ambiente. Servirlo troppo caldo infatti porta ad alterare la composizione degli altri ingredienti, come le mozzarelline o i formaggi che diventano filanti.

Usare un riso qualsiasi è il secondo errore. I risi sembrano tutti uguali ma in realtà ogni chicco è differente ed adatto ad una tipologia di piatto. Ci sono alcune tipologie di riso che sono adatte ai minestroni o alla preparazione del sushi, che tendono ad incollarsi. Mentre invece per una buona insalata fredda c’è bisogno di un riso a chicco fine e che mantiene la cottura.

L’errore eclatante che spesso è commesso è quello di aggiungere alle comuni insalate di riso della maionese. La maionese è un ingrediente dal gusto pungente ma estasiante, che copre totalmente il sapore del riso. Per di più è un alimento estremamente calorico basti pensare che un solo cucchiaio apporta 99 kcal in più al piatto, oltre ad alzare il livello di colesterolo in maniera esponenziale.

Il consiglio con il quale abbiamo deciso di chiudere il nostro breve articolo è quello di aggiungere alle nostre insalate dei condimenti altrettanto gustosi come il limone o lo zenzero, oppure delle spezie come la curcuma o il curry.

