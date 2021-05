Con l’inoltrarsi della primavera le nostre tavole si arricchiscono sempre più di verdure di stagione. Tra queste ci sono i cetrioli, ortaggi freschi e saporiti dalle incredibili qualità dimagranti. Infatti, non tutti sanno che il cetriolo è ricco di acido tartarico, una sostanza che impedisce ai carboidrati di trasformarsi in grassi. Per questo il cetriolo è un alimento indispensabile in una dieta volta al dimagrimento.

Siamo abituati a sbucciarlo, sciacquarlo e mangiarlo così com’è, con un po’ di sale e un po’ d’olio. Altre volte lo abbiniamo ad altri prodotti freschi, come il pomodoro. Così facendo, però, ne limitiamo di molto le potenzialità. Quasi sempre serviamo il cetriolo crudo in insalata ma preparato al forno o in padella acquista sapore senza perdere le sue proprietà dimagranti.

Cetriolo al forno

Piatto molto diffuso nel Nord Europa, per preparare dei deliziosi cetrioli al forno abbiamo bisogno di un tuorlo d’uovo, 125 grammi di panna, 50 grammi di burro, sale e pepe. Sbucciamo i cetrioli e eliminiamo tutti i semi. Poi tagliamoli a dadini e disponiamoli in una pirofila imburrata con sale, olio e ulteriore burro. Lasciamoli cuocere in forno a 180 gradi per circa mezz’ora. Nel mentre montiamo la panna con il tuorlo e, passati i 30 minuti, cospargiamoci i cetrioli. Continuiamo la cottura in forno per qualche altro minuto, a 220 gradi. Dopodiché la pietanza è pronta a essere servita.

Cetriolo in padella

Fatti in padella, i cetrioli sono un contorno leggero e sfizioso. Abbiamo bisogno solo di basilico, zenzero, curcuma, sale e pepe. Sbucciamo i cetrioli a rondelle sottili e mettiamoli a cuocere in una padella antiaderente per una ventina di minuti. Qualora fosse necessario, aggiungiamo acqua durante la cottura. Quando sono quasi pronti, condiamoli con foglie di basilico, mezzo cucchiaino di curcuma e mezzo di zenzero.

Quasi sempre serviamo il cetriolo crudo in insalata ma preparato al forno o in padella acquista sapore senza perdere le sue proprietà dimagranti. Chiaro è che, nel caso della preparazione al forno, l’aggiunta di burro e panna alzerà di un bel po’ l’apporto calorico. Ma durante la dieta, si sa, un piccolo sgarro ogni tanto è quasi consigliato.

