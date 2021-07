Ci sono dei borghi nel nostro Paese che sono davvero mozzafiato. Tra case, massi e rocce si stagliano questi piccoli angoli di paradiso che dovremmo assolutamente visitare. Il problema è che l’Italia è così ricca di questi posti che è davvero difficile conoscerli tutti. Ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo indicarne uno. In questo modo, potremo ampliare la lista delle nostre conoscenze. E, soprattutto, potremo aggiungere un luogo per programmare un fine settimana fuori porta.

Quasi sconosciuto, questo borgo medievale in Italia ci farà innamorare in un secondo

Il borgo medievale che vogliamo presentare oggi è Cavoleto. Rurale e quasi identico a secoli fa, questo posto può far davvero venir voglia di passare un fine settimana rilassante e all’insegna della tranquillità. Su questo sperone di tufo, nella valle del Mutino nelle Marche, troviamo infatti questo piccolo angolo tutto da scoprire. Una via maestra collega le due piazze principali. Questa strada pavimentata, da percorrere, ci mostrerà la bellezza delle case tipiche e la vita di un piccolo borgo che non potrà non affascinarci.

Ecco cosa possiamo vedere a Cavoleto per trascorrere una giornata unica

A Cavoleto, come prima cosa, possiamo vedere la chiesa. Questa si trova in una delle due piazze principali di cui parlavamo prima. Si tratta della piazza bassa dove potremo trovare, contornata da una vegetazione davvero affascinante, una piccola chiesa. Altra attrazione assolutamente da conoscere è il balcone naturale che ci permetterà di osservare il panorama e di ammirare la bellezza del Mutino nella sua interezza. Per non parlare poi dei piccoli sentieri che si snodano tra le case tipiche, tutti da scoprire. Insomma, potremo cercare noi stessi qualche bellezza in più nel borgo e divertirci mentre proviamo i prodotti tipici marchigiani. Ma ora sappiamo di poter visitare un luogo quasi sconosciuto. Quasi sconosciuto, questo borgo medievale in Italia ci farà innamorare in un secondo!

