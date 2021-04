Il basilico è davvero essenziale in cucina. Chi usa le erbe aromatiche, infatti, sa quanto queste riescano a donare sapore e colore a qualsiasi tipo di ricetta. E, nei piatti della tradizione italiana, il basilico non può di certo mancare. Ma non tutti conoscono il modo giusto per conservare quest’erba. Infatti, in tanti sbagliano e rischiano di rovinarla in pochissimi giorni, costringendosi poi a doverla buttare nella spazzatura. Per evitare questa situazione, oggi abbiamo un consiglio davvero utile. Infatti, quasi nessuno sa come conservare il basilico grazie a un trucco geniale e sorprendente per averlo sempre pronto in qualsiasi situazione.

Cubetti di ghiaccio e basilico, un’accoppiata vincente

Tutti in freezer abbiamo sicuramente gli stampini per il ghiaccio. Si tratta di un oggetto talmente comune che è davvero difficile non trovarlo in tutte le case. Questo, e una quantità considerevole di olio, ci aiuteranno nella prima fase della conservazione della nostra erba aromatica. Prendiamo quindi le foglie di basilico e tagliamole in pezzetti molto piccoli. Adesso, mettiamo davanti a noi le forme dei cubetti di ghiaccio e riempiamo ogni buco in modo abbondante con dell’olio di oliva. Lasciamo annegare le foglie tagliate di basilico nelle formine del ghiaccio e lasciamo in freezer per un paio di giorni.

Ecco adesso il secondo passaggio da compiere

Il trucco potrebbe anche finire qui se volessimo. Infatti, basterebbe lasciare il basilico nelle forme del ghiaccio per conservarlo bene. Ma, se dovessimo volere più spazio nel nostro congelatore, c’è una sola cosa da fare. Togliamo i quadratini ormai congelati di olio e basilico e riponiamoli in dei sacchetti con chiusura ermetica. In questo modo, sarà facilissimo avere la nostra erba aromatica ogni volta che ne avremo bisogno! Perciò, quasi nessuno sa come conservare il basilico grazie a un trucco geniale e sorprendente per averlo sempre pronto in qualsiasi situazione, ma da oggi le cose cambieranno!