D’estate abbiamo bisogno di piatti freschi e che si preparano velocemente. Tutto questo senza perdere di vista il gusto e l’inventiva. Per questo motivo condividiamo con i nostri Lettori una ricetta innovativa che si prepara in 10 minuti. Il piatto giusto per stupire e conquistare tutti i commensali con il minimo sforzo. Quasi nessuno sa che aggiungendo questo ingrediente la caprese diventa un piatto unico e sfizioso.

Ingredienti

1 melone;

200 gr di mozzarelle ciliegine;

300 gr pomodori ciliegino;

100 gr di prosciutto crudo dolce;

una manciata di pistacchi;

menta, origano, erba cipollina, olio di oliva, sale quanto basta.

Dunque aggiungendo il binomio prosciutto e melone alla classica ricetta, otterremo un risultato davvero stupefacente. L’utilizzo delle erbe aromatiche e dei pistacchi inoltre dà la spinta giusta a questo piatto per trasformalo in una preparazione divertente e saporita.

In pochi minuti porteremo in tavola un piatto sano, ricco e colorato. Cominciamo pulendo il melone, in questo articolo abbiamo svelato i segreti per riconoscere il melone dolce. Quindi tagliamolo a metà e svuotiamo l’interno dei semi aiutandoci con un cucchiaio. Poi con uno scavino otteniamo delle piccole palline di frutta. A parte laviamo i pomodori e scoliamo le mozzarelline. Uniamo il tutto e condiamo con l’olio e le erbe tritate finemente. Aggiustiamo di sale. Giriamo bene. A parte tritiamo grossolanamente i pistacchi. Non ci resta a questo punto che comporre il piatto.

Trasferiamo l’insalata ottenuta in un piatto da portata. Adagiamo sulla superficie le fette di prosciutto dolce ben distese. Infine spolveriamo con i pistacchi tritati.

L’originalità di questa ricetta non sta solo negli ingredienti ma anche nella presentazione. Infatti le “palline” di melone insieme alle mozzarelline danno a questo piatto un forte impatto scenico.

Inoltre l’aggiunta di frutta alla classica ricetta aumenta anche il contenuto di fibra. In questa maniera, non solo abbassiamo l’indice glicemico, ma rendiamo questa preparazione un piatto unico. Infatti la ricchezza di fibra, non solo dei pomodori ma anche del melone, ci donerà un piacevole sensi di sazietà.

