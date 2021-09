L’igiene, sia personale che degli ambienti in cui viviamo, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale per ridurre il rischio di malattie infettive. Sappiamo bene che con virus e batteri è possibile convivere, purché, non vengano superati determinati limiti.

L’importante, infatti, è mantenere una certa pulizia degli ambienti che frequentiamo quotidianamente, nonché degli oggetti che continuamente, manipoliamo. Con l’emergenza epidemiologica da Covid 19, che viviamo ormai da quasi due anni, possiamo dire che tutti siamo diventati più attenti. Anzi, a dire il vero, molti ormai eccedono nell’utilizzo di prodotti igienizzanti.

Per tanti, infatti, è diventata una vera e propria fobia disinfettare ogni cosa che possa essere contaminata, così come pulire le mani. Diciamo, però, che ci vorrebbe un giusto equilibrio perché anche eccedere nella pulizia non fa bene alla nostra salute e alle nostre tasche.

Questi prodotti disinfettanti, infatti, oltre ad avere costi cospicui, se utilizzati in quantità eccessive, possono arrecare danni. E non solo alla nostra pelle, se ne viene a contatto, ma anche agli oggetti su cui li andiamo ad applicare.

In un precedente articolo, infatti, abbiamo parlato di un errore da evitare assolutamente nel pulire il cellulare per non rovinare l’audio.

Quasi nessuno pulisce questi oggetti molto usati in casa che potrebbero diventare covi di germi e batteri

Eppure, nonostante vi sia grande attenzione per l’igiene, vi sono alcuni oggetti che seppure utilizzati quotidianamente, non puliamo quasi mai.

Ve ne sono tanti. Oggi parleremo di due in particolare, ossia la cornetta del telefono e quella del citofono interno agli appartamenti. Ci preoccupiamo, infatti, di disinfettare tutto e poi andiamo a tralasciare oggetti, come questi appena indicati, che manipoliamo continuamente. Anche se quasi tutti utilizziamo ormai i telefoni personali, quelli fissi presenti in molte abitazioni, non sono da meno in quanto a pulizia.

La cornetta, infatti, non solo è in contatto con le orecchie e la faccia di chi la usa, ma spesso può anche entrare a contatto con la saliva. Se aggiungiamo che viene continuamente toccata con le mani, che potrebbero non essere perfettamente pulite, ci rendiamo conto di quanto sporca possa essere. E quindi di quanto sia necessario disinfettarla. Stesso discorso vale per il citofono posizionato l’interno delle abitazioni.

Difficile da credere, quindi, ma quasi nessuno pulisce questi oggetti molto usati in casa che potrebbero diventare covi di germi e batteri.

Qualunque sia dunque il prodotto disinfettante da noi scelto, non dimentichiamo mai di passarne un po’ sia sulla cornetta del citofono che su quella del telefono fisso.

