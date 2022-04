In casa esistono tantissimi oggetti che ci dimentichiamo di pulire. Eppure, molto spesso, proprio su questi si annidano molti batteri. Ad esempio, è importante pulire lo scopettino del WC, come è anche importante mettere in lavatrice i copricuscini e il coprimaterasso.

E ci sono anche alcuni cuscini che possono essere lavati in lavatrice: se questo è possibile, conviene farlo. Laviamo i copricuscini del divano e passiamo l’aspirapolvere sul materasso del letto e sul divano.

La lista potrebbe proseguire ancora molto. E si potrebbero, poi, toccare tanti altri punti della pulizia domestica, ad esempio i metodi per rimuovere le macchie di muffa dai vestiti o quelli per allontanare le formiche da casa. Insomma, potremmo andare avanti all’infinito.

In bagno o in camera da letto, dipende da dove teniamo questi oggetti, ci sono degli strumenti che quasi mai nessuno pulisce. Li poggiamo ovunque, a volte anche in borsa, poi li rimettiamo al loro posto e quando li usiamo stanno a stretto contatto con la nostra pelle.

E come, ad esempio, laviamo gli asciugami, dovremmo lavare anche questi strumenti.

Quasi nessuno pulisce questi oggetti che stanno sempre a contatto con la nostra pelle e che dovremmo invece lavare

Gli oggetti di cui stiamo parlando sono la spazzola e il pettine. Come prima cosa è importante sottolineare come sia meglio scegliere quelli in legno perché in questo modo, quando li passiamo sulla testa, non andranno a creare elettricità statica. Quindi, convengono la spazzola o il pettine in legno.

Questi, però, vanno puliti. Quando ci rechiamo dal parrucchiere tutti gli strumenti sono disinfettati e puliti. Ovviamente in quei casi è strettamente necessario, dato che si usano gli stessi strumenti su diverse persone. Però, anche se li usiamo solo noi, dobbiamo comunque pulirli. Magari con meno frequenza, ma va fatto.

Come pulire le spazzole e i pettini

Prima cosa dobbiamo riempire una bacinella con mezza tazza di acqua e mezza tazza di aceto bianco distillato. Poi aggiungiamo 20 gocce di Tea Tree Oil e anche qualcuna di olio essenziale di lavanda. Immergiamo i nostri strumenti per 30 minuti e poi risciacquiamo per bene.

Ora non resta che farli asciugare all’aria aperta. E così, incredibilmente, quasi nessuno pulisce questi oggetti che stanno sempre in contatto con la nostra cute, anche se sono pieni di batteri. Quindi, almeno una volta al mese, diamo una pulita alle nostre spazzole. In questo modo anche i nostri capelli si sporcheranno di meno.

