Se vogliamo coccolare i nostri cari con un’idea semplice, ma molto gustosa eccone una che fa proprio al caso nostro. Infatti quasi nessuno prepara il salmone così, infatti questo abbinamento ottimo e veramente particolare farà impazzire gli ospiti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come possiamo servirlo in tavola per stupire tutti.

Ingredienti

filetti di salmone;

1 bustina di zafferano di ottima qualità;

1 spicchio di aglio;

il succo di mezzo limone spremuto;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta;

curcuma quanto basta;

origano quanto basta;

cumino quanto basta.

Iniziamo a preparare il nostro pesce. Consigliamo di comprarlo a filetti invece che in tranci per rendere la sfilettatura più agevole. Su un tagliere pulito con l’aiuto di un buon coltello da cucina togliamo la pelle grigiastra e priviamolo di tutte le squame. Con delle pinzette rimuoviamo le lische rimaste. Buttiamo via tutte le parti di scarto e poi cominciamo a tagliare il pesce a cubetti spessi poco meno di due dita. Lasciamo il tutto un attimo da parte e incominciamo a preparare la marinatura.

Prendiamo una bustina di zafferano e mettiamone il contenuto in un piatto fondo con un filo di acqua. Mescoliamo fino a che non diventa un liquido rossastro. A questo aggiungiamo il succo di mezzo limone e un pizzico di sale. Non buttiamo via l’agrume spremuto, ci servirà dopo. Poi inseriamo man mano tutte le spezie nella quantità desiderata. Dopo aver ancora mescolato, peliamo lo spicchio di aglio e grattugiamolo all’interno di questa mistura. Inseriamo i cubetti di pesce dentro e aggiungiamo un filo d’olio. Ricopriamo di pellicola e lasciamo riposare in frigo per un minimo di tre ore e il massimo di una notte. Questo tempo permetterà agli aromi di penetrare nella polpa.

Una volta passato questo tempo, munirsi di stecchini lunghi e incominciamo a preparare degli spiedini inserendo il salmone e poi una fettina di limone spremuto. Queste, oltre a dare un bel tocco di colore, ci permetteranno di rendere il sapore più fresco. Mettiamoli a grigliare da entrambi i lati su una padella antiaderente fino a quando non si creerà una deliziosa crosticina. Consigliamo di accompagnare gli spiedini a del riso o a del cous cuos.

