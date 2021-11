Quasi nessuno lo sa ma ecco come si mangia il kiwi a tavola, con il cucchiaio o con la buccia

Il kiwi è un frutto di stagione che troviamo sulle nostre tavole proprio a partire da novembre. Probabilmente, sotto il punto di vista del gusto, non ha mezzi termini: o si ama o si odia. Il suo sapore, infatti, è leggermente acidulo ma rinfrescante. Altra nota dolente per alcuni sono i semini che gli conferiscono, a volte, un sapore un po’ amarognolo. Il kiwi ne è pieno e questi piccolini proprio non si possono scartare.

L’unica chance è mangiarlo così: prendere tutto o lasciare stare.

Nonostante ciò, nel vasto mondo dei frutti, il kiwi si posizionerebbe davvero bene per quanto riguarda i suoi benefici, come sottolinea quest’indagine di Humanitas.

Ricco di potassio, fibre e antiossidanti, sarebbe una miniera di vitamina C che aiuterebbe a rafforzare il nostro sistema immunitario e risulterebbe anche un buon alleato nella lotta contro i radicali liberi.

Quindi, questo piccolo supereroe dal mantello marrone e con il cuore verde, ha tante particolarità e diversi punti a suo favore.

Forse, però, uno dei misteri più curiosi che si aggira attorno al kiwi è legato al modo di mangiarlo. Come farlo a tavola? Si può davvero mangiare con tutta la buccia? Senza coltello ma con il cucchiaio? Teniamoci forte perché in questo articolo cercheremo finalmente di svelare questi misteri e dare una risposta a tutte le domande.

Quando siamo seduti a tavola per il pranzo o la cena, sappiamo che inevitabilmente ci saranno alcune regole da rispettare. Un pasto a tavola richiede, infatti, delle piccole accortezze, buone maniere e un pizzico di formalità. Proprio come succede per altre tipologie di frutta, anche al kiwi spetta lo stesso trattamento.

Coltello e forchetta saranno i nostri alleati sia per la fase di sbucciatura sia quando lo potremo finalmente mangiare. Diciamo che questa pratica da galateo non è molto comoda e il rischio è di veder schizzare via dal piatto il nostro kiwi.

Tuttavia, ecco come fare per evitare questo piccolo inconveniente:

con la forchetta teniamo fermo il frutto infilzandolo;

con il coltello leviamo delicatamente prima le estremità e poi la buccia facendo rotare il frutto per pulirlo tutto;

infine, lo tagliamo grossolanamente a fettine e poi a pezzi.

Dalla forchetta al cucchiaio

Abbandonando la formalità della tavola, vediamo quest’altra tecnica perfetta per la merenda, la ricreazione oppure per quando andiamo di fretta.

Il kiwi, infatti, soprattutto se maturo e quindi morbido, si può mangiare anche con il cucchiaio o meglio cucchiaino. In questo caso non serve sbucciarlo e neanche lavarlo.

Basta semplicemente tagliare a metà il kiwi e usare il cucchiaino per gustarsi tutta la polpa come se fosse un gelato.

Il kiwi con la buccia

Infine, incredibile ma vero, possiamo mangiare questo frutto, se biologico, anche con tutta la buccia. Questa, infatti, è molto sottile e non è amara.

L’importante è lavarla accuratamente sotto l’acqua corrente e strofinarla per bene per levare la peluria. Poi, tolte le estremità, possiamo mangiarlo a morsi, a fettine oppure frullarlo.

