Ci sono tanti alimenti che non conosciamo. Spesso siamo troppo abitudinari, e acquistiamo solo quello che mangiamo di solito. Questo non ci permette di esplorare nuovi cibi che ci possono portare qualcosa di più in termini di gusto e magari di benessere.

Quando si tratta di gastronomia insomma bisogna essere curiosi, e andare alla scoperta di cibi e bevande nuovi per arricchire la nostra cultura. Come quando, ad esempio, vogliamo fare la figura degli intenditori e portiamo a cena un ottimo vino.

Oggi invece vediamo un latte molto particolare ancora sconosciuto in Italia, ma è probabile che il suo successo crescerà notevolmente in futuro. Quasi nessuno lo conosce ma questo latte è uno dei migliori del mondo.

Ecco di cosa si tratta

Oggi, a partire dalla Svezia, è stato lanciato un latte di patate. Molti potrebbero essere sorpresi dall’esistenza di questo alimento. Eppure, è già da un po’ che si cercano delle alternative al latte di mucca, per una ragione molto chiara.

Si sta infatti cercando sempre di più di essere sostenibili per il pianeta. Gli allevamenti di mucca infatti creano dei problemi di inquinamento, ed è sempre più difficile sfamare miliardi di persone utilizzando questo alimento.

Per questa ragione, è partita la corsa a trovare un latte più sostenibile ma che comunque rimanga sano e senza rinunciare al gusto. Uno dei principali sostituti del latte vaccino finora è stato quello di soia, ed anche quelli di mandorla e di avena sono molto popolari.

Quello di patate è un latte però speciale, perchè richiede molto meno terreno e molta meno acqua rispetto alla mandorla o l’avena. Si tratta quindi del latte più sostenibile al mondo, un grandissimo risultato e che lo candida ad essere uno degli alimenti del futuro.

Non dimentichiamo poi che questo latte ha anche degli effetti positivi sulla salute grazie alla presenza delle patate. Quindi non sarà solo l’ambiente a ringraziarci per questa eventuale scelta. Le patate infatti contengono molta vitamina C, una grandiosa sostanza con proprietà antiossidanti. Essa combatte l’invecchiamento, e potenzia il nostro sistema immunitario. Inoltre le patate contengono potassio, magnesio, e folati, tutti componenti importanti per il corretto funzionamento dell’organismo.

C’è un aspetto poi che rende il latte di patate persino meglio di quello vaccino, ovvero l’assenza di lattosio. Questo lo rende perfetto per coloro che soffrono di intolleranza.

Insomma ci troviamo di fronte ad un prodotto che nel futuro potrà avere molto spazio nelle nostre diete, stiamo a vedere quanto si diffonderà.