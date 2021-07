Che il vino faccia sognare è risaputo. Ad alcuni, il sogno arriva quando ci si addormenta dopo una buona bevuta. Ad altri, invece, capita di sognare ad occhi aperti degustando la propria bottiglia preferita. C’è anche chi segue i consigli che noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di dare al Lettore. In questo caso, ad esempio, abbiamo parlato di un vino che è economico e che fa fare sempre una bellissima figura.

Oggi, vorremmo parlare di un vino molto particolare, che purtroppo pochissimi conoscono. Diciamo che questo vino potrebbe piacere davvero tanto a chi ama i sapori forti, i gusti decisi e la persistenza. Infatti, quasi nessuno lo compra mai ma questo vino economico è unico al Mondo.

Una caratteristica unica

La caratteristica di cui vorremmo parlare oggi e che ci fa letteralmente sognare è l’alcolicità. Infatti, esistono pochissimi vini al Mondo che presentano più di 18% d’alcol. Il procedimento che fa trasformare gli zuccheri contenuti nell’acino d’uva in alcool ha un limite. Secondo gli esperti, a massimo 18 gradi il processo si arresta, se si vuole avere una bevanda ancora più alcolica, bisogna aggiungere l’alcol. Tuttavia, nel Mondo ci sono alcuni vini che non seguono questa regola. Uno di questi è un primitivo che arriva dalla Puglia, precisamente tra la costa ionica e quella tirrenica. Il paese di riferimento per queste viti così importanti è Chiaromonte.

Sarà per il sole, per la terra, per l’acqua o per il vento. Non lo sappiamo ancora con estrema certezza, ma il primitivo che i viticoltori producono attorno a Chiaromonte supera queste leggi di alcolicità. In alcune annate, il grado alcolico è sopra i 18 e i 19 gradi. Gli esperti pensano che i lieviti conservati negli acini di quelle viti siano davvero diverso dagli altri e seguano leggi naturali diverse.