Occuparsi della pulizia della casa non è sempre facile. Oltre alle faccende quotidiane, come passare l’aspirapolvere, ce ne sono delle altre che costano più fatica. Una tra queste è la pulizia del bagno e soprattutto degli scarichi. Infatti, quando cominciano a sprigionare cattivo odore, la faccenda diventa davvero disgustosa e spiacevole.

In passato abbiamo visto come sconfiggere il cattivo odore del lavandino per sempre spendendo pochissimo. Solitamente le tubature cominciano a puzzare quando i residui di capelli, dentifricio, sapone, si sedimentano e ostruiscono il passaggio. Per evitare che ciò accada, la soluzione sarebbe non fare arrivare queste sostanze nello scarico.

Nonostante l’uso di filtri più o meno di qualità, c’è sempre qualche sostanza che finisce nello scarico. Così siamo obbligati a utilizzare sturalavandini, prodotti chimici e acidi che non fanno che peggiorare la situazione.

Oggi, invece, parliamo di come prevenire il problema eliminando la causa alla radice. Quasi nessuno conosce questo metodo infallibile per rimuovere sporco e capelli dalle tubature senza rovinarle. Tra poco scopriremo insieme di cosa si tratta.

Da pochi anni in commercio si trova un attrezzo molto particolare e dalla grande utilità. Non ha un nome preciso e costa pochi euro. Lo possiamo trovare sotto il nome inglese di drainwig, come catenella stura lavandini o ancora come scovolino stura tubi.

È un prodotto unico nel suo genere. Infatti, riesce a rimuovere in pochi secondi capelli, peli e qualsiasi altro residuo blocchi gli scarichi. Tutto questo senza far uso di sostanze chimiche e senza essere costretti a venire a contatto con lo sporco. Adesso scopriamo come ci riesce.

L’attrezzo in questione è composto da una catenella semi rigida dove si alternano delle asticelle di plastica. Questa termina solitamente con un dispositivo finale che non la fa cadere nelle tubature. Una volta inserita nello scarico, la catenella viene lasciata per alcuni mesi all’interno del tubo. Quando capelli e altri residui cadono nello scarico, il dispositivo li cattura.

Dopo alcuni mesi, basterà rimuovere la catenella ed eliminare il tappo di capelli, peli etc. Il risparmio è assicurato e ci evita di pagare l’idraulico o l’acquisto di costosi acidi.

Se lo scarico è già intasato

Diversamente, se il tappo si è già formato, allora si può utilizzare un attrezzo simile. Si chiama serpente pulisci scarico ed è composto da una lunga asticella in acciaio e un gancio finale. Introdotto nello scarico, grazie al suo lungo cavo flessibile, riesce ad agganciare qualsiasi cosa blocchi il tubo. In pochi minuti avremo risolto il problema dello scarico intasato.

