Il freddo è arrivato e i maglioni sono già belli e pronti nei nostri armadi. Guanti, sciarpe e cappotti tornano a far parte del nostro look quotidiano e in fondo la cosa non ci dispiace affatto. In un precedente articolo abbiamo detto che la moda invernale non ha nulla da invidiare a quella estiva, specialmente in termini di eleganza. Stivali, accessori e giacche sono sempre così chic da far risaltare anche l’outfit più semplice di tutti. Fatta questa premessa, oggi però Noi della Redazione non vogliamo soffermarci sul buongusto in fatto di moda, quanto piuttosto sulla necessità di stare al calduccio.

Difatti, anche con i vestiti più pesanti che troviamo nei nostri cassetti, potremmo sentire freddo e non riuscire a ripararci a dovere.

Che si fa in questi casi? Come possiamo scaldarci senza fare acquisti su acquisti, spendendo fior di quattrini? Ecco un’idea semplice e furba.

Quasi nessuno conosce questo geniale trucchetto della nonna per non sentire più freddo senza spendere un euro

Probabilmente non tutti sanno che la carta è uno dei migliori isolanti esistenti.

Di solito si pensa all’alluminio, ritenuto tra i prodotti più adatti a coprire dal gelo invernale. Tuttavia, non solo la famosa carta stagnola può risultare estremamente utile, ma anche la classica carta da giornale.

Durante le giornate più fredde, i nostri nonni utilizzavano proprio la carta da giornale per proteggere i piedi dal clima rigido. A questo proposito, si è già precisato come sia fondamentale tenere i piedi caldi in inverno per non congelare letteralmente.

Non servirà altro che mettere uno o due fogli tra la scarpa e la calza prima di uscire da casa.

D’altra parte, questo rimedio non serve solo contro il freddo polare ma anche contro il fastidiosissimo vento.

Vento e bora

In città come Trieste, dove la bora tira ad una velocità talvolta a dir poco supersonica, gli abitanti hanno escogitato alcuni piccoli escamotages. Tra questi, uno dei più ingegnosi sta nel mettere alcuni fogli di giornale tra la maglia ed il maglione, così da ripararsi dalle forti raffiche. Si tratta di un piccolo segreto a cui ricorrevano soprattutto coloro che non avevano le disponibilità economiche per comprare i vestiti adatti.

Quasi nessuno conosce questo geniale trucchetto della nonna per non sentire più freddo senza spendere un euro. La saggezza degli anziani è sempre una grande fonte di ispirazione e può aiutarci a risolvere tantissimi problemi della vita di tutti i giorni.