Scegliere di condividere la propria vita con un animale è una decisione importante e preziosa. Soprattutto se si ha una famiglia e dei bambini. Nel caso ci si senta pronti e preparati, infatti, si tratterebbe a tutti gli effetti di un’esperienza bellissima e formativa. Sia per gli adulti che, in particolar modo, per i bambini che vivono in casa.

Proprio per questo motivo, prima di decidere quale animale accogliere nell’abitazione, in molti preferiscono pensarci attentamente. Di modo da prendere una decisione corretta e permettere alla propria famiglia di vivere un’esperienza in grado di cambiare positivamente la vita di ogni membro.

Caratteri diversi

Così come tra i cani, anche tra i gatti vi sono diverse razze. Ognuna delle quali presenta delle caratteristiche ben precise, che ritroviamo all’incirca presso tutti gli esemplari. Esistono sempre delle eccezioni ovviamente, ma il più delle volte già solo dalla razza si possono individuare i principali tratti caratteriali dell’animale.

Difatti, dopo aver preso la decisione su quale amico a quattro zampe preferire, è altrettanto fondamentale capire bene di quale razza sceglierlo. Soprattutto considerando la propria situazione, sia a livello di nucleo familiare che di disponibilità e tempo. Proprio per questo nel prossimo paragrafo andremo a parlare di un gatto particolare, che in pochissimi conoscono. Il quale, però, si rivela ideale per chi cerca un esemplare in grado di adattarsi ad altre presenze in casa. Scopriamo di quale si tratta.

Quasi nessuno conosce questo gatto sorprendentemente affettuoso anche con cani e bambini

Come dicevamo, dunque, ogni razza è diversa, in quanto si esprime caratterialmente e fisicamente in modo differente dalle altre. Alcune, poi, mostrano atteggiamenti del tutto particolari e interessanti. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo visto che è incredibile cosa fa questo gatto quando lo prendiamo in braccio. Ci sono poi delle altre razze che, proprio per caratteristiche specifiche legate al carattere, si dimostrano adatte per determinate situazioni.

A tal proposito, oggi scopriamo perché quasi nessuno conosce questo gatto sorprendentemente affettuoso anche con cani e bambini. Ci riferiamo al bobtail giapponese. In moltissimi non lo sanno, ma questa razza si presenta come una delle più affettuose nei confronti dei bambini. Inoltre, inaspettatamente, mostra anche un grande spirito di adattamento nel condividere gli spazi con i cani e con altri animali domestici. Per questo motivo diversi esperti lo consigliano a famiglie numerose che presentano già altri amici a quattro zampe all’interno del proprio nucleo.

Il suo temperamento, infatti, calmo e poco aggressivo fa del bobtail un animale socievole. In grado di trovare la pace anche con il suo nemico storico numero uno, ovvero il cane.