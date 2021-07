La natura ci regala ogni giorno dei prodotti incredibili. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle proprietà del trifoglio rosso contro lo stress e di quelle delle fragole per prevenire i tumori al seno. Oggi ci concentreremo, invece, sul fungo Reishi, famoso anche come “fungo dell’immortalità”. Quasi nessuno conosce questo fungo ma è un incredibile antitumorale naturale. Vediamo perché, le sue proprietà e come utilizzarlo.

Le proprietà

Il fungo Reishi cresce sui tronchi dei castagni e delle querce e arriva dall’Estremo Oriente ma da qualche anno possiamo trovarlo facilmente in erboristeria.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli esperti inseriscono il fungo Reishi tra i dieci prodotti naturali terapeutici più potenti in natura. E questo perché tra i suoi oltre 200 composti attivi ci sono elevate quantità di Vitamina B5, Acido Genoderico e Germanio. La prima protegge dall’ansia e dallo stress. Il secondo agisce sull’istamina e combatte le reazioni allergiche. Il terzo è in grado di rallentare la formazione di metastasi e di ridurre il rischio di ritorno dei tumori.

Ma non solo. Il Reishi viene spesso consigliato dai medici per mitigare gli effetti negativi dei trattamenti anti-tumorali più invasivi.

Quasi nessuno conosce questo fungo ma è un incredibile antitumorale naturale: come consumare il fungo reishi

Ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà del fungo Reishi proviamo a capire come utilizzarlo nel modo giusto.

In commercio riusciremo a trovare moltissimi integratori a base di Reishi in pastiglie o capsule. In alternativa possiamo usarlo per preparare un infuso o una tisana. Ha un sapore decisamente amaro ed è sempre meglio accompagnarlo con un cucchiaino di miele.

Il fungo Reishi è un integratore alimentare e non ha particolari controindicazioni. Tutti possono assumerlo a qualsiasi età.

Gli unici che dovrebbero fare attenzione sono i pazienti in cura con farmaci per l’ipertensione e con anticoagulanti. Il Reishi rischia di amplificare l’effetto di questi medicinali.

Approfondimento

Per conoscere altri prodotti completamente naturali in grado di curare le patologie più diffuse consigliamo la lettura di: “quasi nessuno conosce queste melanzane ma sono incredibili per dieta e colesterolo cattivo”