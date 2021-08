Ogni volta che facciamo la spesa acquistiamo i nostri alimenti all’interno di diversi contenitori. Che siano sacchetti per la frutta e verdura o per la pasta, sappiamo come differenziarli correttamente.

Sappiamo “che per ridurre il consumo economico e domestico dell’acqua bastano questi semplici consigli”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma sappiamo, ad esempio, come riciclare correttamente i vasetti di yogurt?

Scopriremo un trucchetto geniale che ci semplificherà la vita. E di cui non potremo più fare a meno.

Quasi nessuno conosce il geniale trucco per riciclare correttamente i vasetti di yogurt

Nell’ultimo periodo ci siamo resi conto di quanto sia importante riciclare correttamente i vari oggetti che utilizziamo.

Oggetti cha fanno parte della vita di tutti i giorni e che molto spesso sono fatti di plastica. Materiale assai comodo per i vari utilizzi quotidiani.

Ma “conosciamo davvero l’impatto della plastica sulla nostra vita?”.

Uno degli oggetti di plastica più comuni è sicuramente il vasetto dello yogurt. Chi di noi non ne ha mai mangiato uno? Soprattutto d’estate, è l’alimento che va per la maggiore grazie alle sue numerose varietà di gusti.

Ma come riciclarlo nel modo giusto? Molti non ci pensano ma il vasetto è per il 99% dei casi fatto di plastica. Quindi, una volta sciacquato, ci basterà buttarlo nella plastica.

Ma come fare per la linguetta che lo sigilla? Stiamo tranquilli perché quasi nessuno conosce il geniale trucco per riciclare correttamente i vasetti di yogurt.

Infatti, per capire se la linguetta è anch’essa di plastica ci basterà piegarla. Se questa si riaprirà subito dopo, vorrà dire che dovrà essere buttata nella plastica.

Se, invece, dovesse restare piegata, significherà che è composta da alluminio. In questo caso dovremo buttare il vasetto nella plastica e la linguetta nell’alluminio o nell’indifferenziato (secondo le regole del proprio Comune).

Ecco come riciclare correttamente i vasetti di yogurt. Con questo pratico trucchetto sarà tutto più facile.

Ogni Comune ha le sue regole

Possiamo notare che i vari Comuni italiani hanno adottato diversi modi per riciclare. Ad esempio, in alcuni Comuni plastica e lattine vanno buttate insieme. In altri bisogna buttare nello stesso contenitore solo vetro e metalli.

Ricordiamoci che molto spesso le linee guida sono scritte direttamente sui bidoni della spazzatura. E che alcuni Comuni si stanno attrezzando con delle App che ci semplificheranno ulteriormente la vita.

L’unica cosa che accomuna tutti i Comuni italiani? La ceramica. Infatti, è l’unico materiale che deve essere riciclato direttamente nelle isole ecologiche. Non buttiamola mai con il vetro, commetteremo un grave errore.

Ora siamo pronti a riciclare al meglio, anche i vasetti di yogurt. Finalmente tutto sarà più facile.

Approfondimento

Pochi conoscono il trucco geniale per forma perfetta a basso costo in vacanza