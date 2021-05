Se ne abbiamo la possibilità, riempire il giardino di piante e fiori renderà tutto l’ambiente più sereno e rilassante. Senza considerare l’importanza delle piante nel ripulirci dallo smog e nel regalarci quell’ombra che cerchiamo nelle calde giornate estive. Quasi nessuno ci pensa ma piantare questi alberi in giardino ci donerà frutti eccezionali e fiori meravigliosi. Andiamo a vedere perché investire sul nocciolo e sul noce.

Una pianta dai frutti digeribili e salutari

Piantare un nocciolo nel nostro giardino significherà avere alcuni dei frutti in assoluto più digeribili e salutari. Le nocciole, infatti, avendo una percentuale molto corposa di vitamine, grassi buoni e minerali, saranno delle ottime alleate del nostro benessere. Per la salute della pelle, delle ossa e della circolazione, le nocciole, a chilometro zero poi, saranno un vero e proprio toccasana. Una miniera di vitamina A e B, magnesio, calcio e potassio a nostra completa disposizione. Lo vedremo maturare da metà agosto sino ad autunno inoltrato, e, ameremo questa pianta anche per l’eleganza con la quale dominerà il nostro giardino. Al momento dell’acquisto, trattandosi comunque di specie particolare, ascoltiamo bene tutti i suggerimenti del vivaista.

Un albero dalle origini antichissime

Quasi nessuno ci pensa ma piantare questi alberi in giardino ci donerà frutti eccezionali e fiori meravigliosi, noce compreso. Dopo aver visto il nocciolo, ecco una delle piante la cui coltivazione torna indietro di molti secoli: il noce. Tipico della nostra Europa, con coltivazioni di qualità anche in Italia, il noce vanta addirittura origini mitologiche. È ricco di minerali e vitamine e si adatta a terreni anche asciutti, ma con climi abbastanza miti. Non facciamoci trarre in inganno dai noci di montagna, perché appartengono a specie selezionate proprio per quei determinati habitat alpini. Dobbiamo tenere però a mente una cosa molto importante se vogliamo piantare un noce: è assoluto protagonista. Ama stare da solo e non gradisce altre piante troppo vicine. Deve infatti sentirsi libero di espandersi a suo piacimento, senza dover dividere il terreno e lo spazio aereo con chicchessia.

