Prendersi cura del proprio corpo è un dovere ma anche un piacere. Tuttavia, ogni giorno siamo oberati da moltissimi impegni: il lavoro, la casa e i figli. Ed è così che trovare il tempo per prenderci cura di noi è davvero difficile.

Spesso non abbiamo tempo per andare in palestra ed è così che ci scoraggiamo. In realtà, ci sono molti esercizi che possiamo fare nella comodità di casa.

Infatti, quasi nessuno ci pensa ma per tonificare tutto il corpo anche dopo i 50 anni potrebbe bastare un semplice asciugamano.

I 50 anni sono un’età critica per molte donne, perché vedono cambiare il proprio corpo e si sentono impotenti. Tuttavia, chi ha detto che per essere in forma servono tanti soldi si sbaglia di grosso. Infatti, abbiamo già spiegato che pochi lo sanno ma per eliminare i tanto odiati rotolini sulla schiena potrebbero aiutare questi 4 semplici esercizi.

Inoltre, pochi sanno che per ridurre il girovita a 50 anni senza sforzi bastano 2 semplici esercizi. Oggi, invece, vogliamo spiegare che con un semplice asciugamano possiamo fare degli esercizi che potrebbero aiutarci a tonificare in modo efficace tutto il corpo.

Quasi nessuno ci pensa ma per tonificare tutto il corpo anche dopo i 50 anni potrebbe bastare un semplice asciugamano

Iniziamo dalle gambe, praticando degli affondi a braccia tese. Dovremo partire in piedi e con le braccia distese lungo i fianchi. Arrotoliamo un asciugamano, ne impugniamo le estremità e lo portiamo sopra la nostra testa.

Pratichiamo un affondo portando la gamba sinistra in avanti e piegando quella destra. Il ginocchio di quest’ultima toccherà quasi il pavimento.

Teniamo la posizione per un paio di secondi e ripetiamo il procedimento con l’altra gamba. Potremo fare 2 serie da 10 ripetizioni per far lavorare glutei, cosce e addome.

Trazione alla parete

Mettendoci in piedi con le spalle al muro, manteniamo la schiena dritta e le spalle basse. Tenendo l’asciugamano per le 2 estremità, poggiamoci un piede sopra. Aiutandoci con le braccia portiamo su la gamba tirando l’asciugamano verso di noi.

Tenendo la posizione per qualche secondo, contraiamo gli addominali ed inspiriamo. Portando la gamba alla posizione iniziale invece espiriamo. Dopo 10 ripetizioni facciamo lo stesso esercizio con l’altra gamba. In questo modo alleneremo in modo efficace addome, braccia e spalle.

Superman

Pensando all’iconico personaggio dei fumetti, stendiamoci in posizione prona sul pavimento. Le braccia saranno allungate davanti a noi e le gambe vicine tra loro e distese.

Impugnando l’asciugamano e mantenendolo teso, inarchiamo il tronco sollevando il petto e le gambe verso l’alto. Guardiamo un punto fisso davanti a noi e teniamo la posizione per 5 secondi.

Torniamo alla posizione iniziale lentamente per non creare traumi alla schiena. Questo esercizio ripetuto 10 volte può rinforzare la schiena e la zona lombare.