Arredare casa: che passione direbbero molti! Per altri invece arredare è sinonimo di stress e dispendio di soldi ed energie!

E invece è importante avere cura dell’ambiente in cui viviamo, dovrebbe infatti rappresentarci e quindi rispecchiare la nostra personalità.

Arredare casa infatti vuol dire trovare il modo e la soluzione giusta per far star bene chi la vivrà. Motivo per cui è importante dedicarvisi di persona.

La nostra casa quindi deve rispettare il nostro stile e le nostre esigenze.

I 3 valori che non dovremmo mai perdere di vista

I 3 punti fondamentali da non trascurare per ottenere un risultato che non ci deluderà né stancherà nel tempo sono:

a) seguire sempre il nostro gusto;

b) considerare la qualità che mettiamo in casa;

c) rispettare il budget di spesa e non avere rimpianti.

Così facendo a lavori ultimati non potremo che essere contenti del risultato ottenuto e godercelo!

La cameretta dei più piccoli

Spesso è l’ultima camera che si arreda ma non la meno importante. Va creata unendo funzionalità e divertimento.

Una volta che i genitori hanno scelto lo stile, sarebbe bello coinvolgere i bambini. Magari mostrando loro qualche esempio di mobile o decorazioni tra cui poter scegliere.

Così facendo il piccolo ha la possibilità di creare un legame personale con quello che poi sarà il suo regno.

È necessario creare un luogo di benessere per i bambini, quindi una cameretta creativa, rilassante e ben organizzata.

Come fare per avere una cameretta ben organizzata

Quasi nessuno ci pensa ma è questo il trucco geniale per mantenere sempre in ordine la cameretta dei più piccoli.

Solitamente la cameretta viene acquistata quando i bambini hanno un’età non scolastica o sono agli inizi del loro percorso alla scuola dell’infanzia.

Motivo per cui non è assolutamente necessario comprare la scrivania visto che non servirà per diversi anni ancora. E se proprio i piccoli dovessero essere impegnati nella scrittura o nel disegno, la soluzione c’è! Si potrebbe infatti optare per un banco scuola sicuramente meno ingombrante della scrivania.

Ma ecco il trucchetto in più!

Oltre a non comprare la scrivania per recuperare spazio, il trucchetto geniale è quello di comprare comunque delle librerie e di posizionarle in punti bassi della cameretta.

Così facendo i bambini le potranno utilizzare facilmente perché posizionate alla loro altezza.

E quindi vi potrebbero collocare sopra i loro giochi.

Con questo piccolo trucchetto quindi le librerie verrebbero utilizzate per tenere in ordine non i libri bensì i giochi.

Quando poi i bambini avranno raggiunto l’età per frequentare la scuola primaria, si opterà per l’acquisto della scrivania. A quel punto il piccolo sarà ben disposto a mettere da parte i giochi. E quindi le librerie potranno essere collocate in alto per custodire i libri, e il loro posto originario potrà essere occupato dalla scrivania.

