Molti di noi sanno che all’interno del cibo che compriamo si celano dei conservanti e altre sostanze che non sono benefiche per il nostro corpo. Altrettanti sono a conoscenza degli allevamenti intensivi e cercano di limitare o evitare il consumo di carne proprio per questo motivo.

Informarci su cosa mangiamo, infatti, è una scelta etica, ma a lungo andare anche salutare. Per creare più consapevolezza, oggi parliamo di un elemento che è diventato comunissimo nel nostro stile di vita e a cui è difficile rinunciare. È sorprendente quanto zucchero ingeriamo ogni giorno senza accorgercene, ecco la strabiliante quantità.

Un numero da capogiro

Le ricerche stimano che ogni giorno consumiamo inconsapevolmente circa sedici cucchiaini di zucchero. Ovvero 76 grammi.

Questo quantitativo corrisponde all’incirca a 320 calorie. Che vanno a pesare considerevolmente sul nostro fabbisogno calorico.

Inoltre questo ingrediente è privo di nutrienti. E deve essere tenuto sotto controllo anche per motivi di salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consiglia di consumarne al massimo 30 grammi giornalieri.

I posti impensabili in cui si trova questo alimento

Lo zucchero si trova naturalmente nelle bibite dei marchi più famosi, compresi i succhi di frutta e i thè aromatizzati. È presente, tuttavia, anche in altre bevande insospettabili. Come il latte di origine vegetale, i sughi pronti, il pesto e il pane in cassetta.

Inoltre è protagonista assoluto anche delle scelte che di primo acchito possono sembrare naturali. Come, ad esempio, le passate di verdure confezionate o congelate e i piselli in scatola.

Il consiglio per ridurlo significativamente risiede nel comprare cibi freschi. E nel prediligere una cucina casalinga, evitando scatolame e surgelati.

Oggi abbiamo scoperto quanto zucchero ingeriamo ogni giorno senza accorgercene, ecco la strabiliante quantità. A questo proposito consigliamo un altro articolo che può aiutare ad aumentare la nostra conoscenza in materia: “Ecco perché devi assolutamente diminuire lo zucchero dalla dieta”.