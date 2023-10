Quanto vale il patrimonio da capogiro accumulato a soli 27 anni da Jannik Sinner il nuovo fenomeno del tennis che vale oro

Jannik Sinner ha conquistato il torneo di Pechino e il quarto posto nel ranking mondiale. Ecco tutti i record e i guadagni vertiginosi del tennista italiano tra i più vincenti di sempre.

Jannik Sinner ha fatto ancora una volta la storia del tennis italiano. Il 27enne altoatesino ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, battendo in finale il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, con il punteggio di 2 set a zero. Con questo successo, Sinner ha raggiunto il quarto posto nel ranking mondiale, diventando il primo italiano a entrare nella top 4 dopo Adriano Panatta. Panatta fu n. 4 del mondo nel lontanissimo agosto del 1976. Davanti a lui c’erano 3 mostri sacri della storia del tennis, Connors, Borg e Vilas

Record su record per il tennista altoatesino

Ma non è l’unico record che Sinner ha stabilito in questa stagione straordinaria. Il tennista azzurro è infatti il primo italiano nell’era Open a vincere almeno 45 incontri all’anno per tre anni consecutivi. Nel 2021, Sinner aveva vinto 46 partite su 63 disputate, con una percentuale di vittorie del 73%. Nel 2022, aveva fatto ancora meglio, vincendo 48 partite su 62, con una percentuale del 77,4%. Invece, nel 2023, Sinner vanta il 77,5% di vittorie a livello ATP, con un record attuale di 45-13. Tra i suoi successi più importanti, ci sono le vittorie all’Open del Canada e a Montpellier, oltre all’ultima di Pechino. Inoltre la finale a Miami e le semifinali a Montecarlo e Indian Welles agli US Open.

Quanto vale il patrimonio della nuova stella del tennis mondiale

Tutti questi risultati hanno portato a Sinner non solo fama e prestigio, ma anche un cospicuo patrimonio. Secondo alcune stime, il patrimonio netto di Sinner sarebbe superiore ai 50 milioni di euro, frutto dei premi incassati nei tornei e dei contratti con gli sponsor. Solo nel 2023, Sinner avrebbe guadagnato circa 8,5 milioni di dollari dai tornei, ai quali vanno aggiunti i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni con Nike, Rolex, Lavazza, Fastweb, Alfa Romeo, Parmigiano reggiano. Tra queste, spicca il contratto con Nike firmato nel maggio del 2022 da circa 150 milioni di dollari per dieci anni.

L’obiettivo ambizioso del nostro tennista

Jannik Sinner è quindi uno dei tennisti più ricchi in circolazione, nonché uno dei più ammirati e seguiti dai fan. Abbiamo scoperto quanto vale il patrimonio e i suoi guadagni da capogiro degni dei migliori allenatori di Serie A. Il suo talento e la sua determinazione lo hanno portato a raggiungere traguardi impensabili per un italiano. E la sua carriera è ancora lunga e piena di sfide. Il prossimo obiettivo sarà di arrivare al posto n. 3 del mondo, raggiunto prima di lui da un solo italiano, Nicola Pietrangeli nel 1965. Con la speranza che prosegua fino al primo posto.