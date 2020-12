Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi ha dei gioielli, ed è interessato a conoscere la quotazione, quanto vale e come ci si calcola il valore dell’oro usato? La domanda è pertinente dato che il prezzo di mercato del metallo giallo usato, a parità di peso, è sempre inferiore a quello dell’oro purissimo.

Al riguardo, prima di tutto, c’è da dire che la valutazione migliore di gioielli in oro è sempre quella che viene effettuata da un esperto gemmologo indipendente. Pur tuttavia, anche senza rivolgersi in prima battuta ad un esperto, è sempre possibile capire se i gioielli che si possiedono possono avere un valore di mercato rilevante. E quindi importante, eventualmente, per decidere di monetizzare.

Quanto vale e come ci si calcola il valore dell’oro usato?

Nel dettaglio, il primo parametro di riferimento è rappresentato dalla quotazione corrente dell’oro. Ovverosia dall’attuale valore di mercato al grammo o all’oncia del metallo giallo, ma non basta. Perché sul valore dei gioielli in oro, inoltre, ad incidere è pure il peso complessivo ed il numero dei carati dell’oro. Un valore che in genere è rilevabile con una lente di ingrandimento. Ma solo se c’è il timbro, ovverosia la cosiddetta punzonatura.

L’oro dei gioielli, in quanto è stato lavorato, sarà uguale o inferiore ai 18 carati. Rispetto al metallo giallo a 24 carati che, invece, è l’oro purissimo. Per pesare i gioielli, inoltre, è bene ricordare che occorre utilizzare sempre un bilancino di precisione. E non la classica bilancia che è presente in casa per pesare i cibi.

In base ai carati, al peso dell’oro, ed alla quotazione corrente di mercato al grammo o all’oncia, si può così fare una prima valutazione ed una stima di massima sul valore dei gioielli posseduti. Per poi magari recarsi da un compro oro. Oppure dal proprio orafo di fiducia al fine di acquisire informazioni più dettagliate e precise su quella che è loro valutazione.