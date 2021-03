Arriva la primavera e molte persone potrebbero decidere di adottare un micio. Può anche capitare che qualche mamma gatta randagia partorisca i cuccioli nel giardino di casa. Decidere di tenere un micetto potrebbe però essere meno facile del previsto. Soprattutto i gatti già grandi sono meno propensi a entrare in nuovi ambienti e fare amicizia.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora scovato un consiglio importante da seguire per chi vuole adottare un gatto. I migliori veterinari consigliano di seguire con attenzione la cosiddetta regola del 3-3-3.

Non avere fretta

Ecco dunque quanto tempo ci vuole perché il gatto adottato impari a stare in casa senza danni. La regola del 3-3-3 è una linea guida generale che descrive il periodo di adattamento di un gatto dopo l’adozione. Ogni gatto è unico e si adatterà in modo diverso. Il futuro genitore adottivo del fortunato micio deve essere paziente e lasciare al piccolo amico peloso il tempo di sentirsi a casa.

Tre giorni per decomprimere. Il micio si sente sopraffatto dalla situazione. Può avere paura o non capire cosa sta succedendo. Non è ancora ‘sé stesso’: potrebbe non mangiare o bere. Si immobilizza e si nasconde sotto i mobili e mette alla prova i nuovi limiti.

La regola del 3-3-3

Tre settimane per imparare la tua routine. Il gatto inizia ad ambientarsi e si sente più a suo agio. Capisce che il nuovo ambiente potrebbe essere la sua ‘casa per sempre’ e inizia a conoscerla. Crea una routine, abbassa la guardia e inizia a mostrare la sua vera personalità. In questa fase potrebbe mostrare problemi comportamentali.

Tre mesi per iniziare a sentirsi a casa. Finalmente il nuovo amico si sente completamente a suo agio nella sua casa, inizia a costruire un vero legame e ad avere fiducia. Prova un totale senso di sicurezza con la sua nuova famiglia, e infine si adagia in una routine. Ecco quanto tempo ci vuole perché il gatto adottato impari a stare in casa senza danni!