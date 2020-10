La Redazione di ProiezionidiBorsa si è occupata spesso dei finanziamenti rivolti alle famiglie ed in particolare delle cessioni del quinto. Questa tipologia di prestito consente infatti di ottenere un finanziamento anche a chi ha segnalazioni negative presso le banche dati. In questo articolo ci chiediamo: quanto tempo ci vuole per ottenere una cessione del quinto e quali documenti servono? In passato, uno degli aspetti più critici di questa opzione finanziaria era proprio la lunga attesa necessaria per concludere l’iter burocratico. Questo perché i vari passaggi necessari per arrivare alla liquidazione del prestito sono a volte complessi. Nonché rigidamente definiti da una specifica normativa in materia: il D.P.R. 180/50.

I passaggi necessari

Per capire quanto tempo ci vuole per ottenere una cessione del quinto e quali documenti servono è necessario approfondire i vari passaggi. Una volta che l’Ente erogatore avrà approvato la richiesta e sottoposto il relativo contratto al cliente, inizieranno una serie di adempimenti. Dapprima, una compagnia assicurativa dovrà emettere una polizza ad hoc per quel finanziamento. Successivamente la finanziaria notificherà il contratto al datore di lavoro che dovrà rispondere restituendo l’atto di benestare debitamente compilato. Questo punto può richiedere a volte parecchio tempo e potrebbe costituire un intoppo nella pratica. Quando la finanziaria avrà ricevuto quest’ultimo documento, procederà con la liquidazione del finanziamento.

I documenti richiesti

Gli interessati ad una cessione del quinto dovranno fornire alla finanziaria il proprio documento di identità valido e la tessera sanitaria. Oltre ad una copia della propria busta paga o del cedolino pensionistico. In aggiunta a questi documenti, peraltro comuni a qualsiasi altra forma di prestito, sarà anche necessario procurarsi uno specifico certificato. Stiamo parlando del certificato di stipendio per i lavoratori e della dichiarazione di quota cedibile per i pensionati. Questi documenti, da richiedere al proprio ufficio del personale o alla sede INPS di zona indicheranno l’importo massimo della rata. Spesso ottenere queste certificazioni non è immediato e la possibile attesa potrà allungare i tempi della pratica.

Abbiamo visto che per ottenere una cessione del quinto è necessario svolgere una serie di passaggi. Con tempistiche che potrebbero diventare abbastanza lunghe. In passato tutte le comunicazioni avvenivano tramite lettera raccomandata, oggi invece si usa la PEC. In questo modo, l’attesa si riduce a circa tre settimane di media. Per approfondire i vari passaggi necessari per i pensionati INPS che richiedono una cessione, consigliamo un nostro recente approfondimento.