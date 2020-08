Ci avete fatto un pensierino vero? Ma l’investimento è alto. Avete però anche pensato a quanto si risparmia con una macchina elettrica? La macchina elettrica è sul mercato già da un po’ di tempo. Ultimamente sta esplodendo il business delle auto elettriche e soprattutto del numero uno nel settore: Tesla.

Quanto si risparmia con una macchina elettrica?

La Tesla è la macchina che tutti vorremmo guidare. Partendo dal design sino ad arrivare alla sua tecnologia che rende la guida un piacere. Ma quanto costa una macchina elettrica? La differenza dipende dal modello. A volte molti soldi, ma sul mercato ci sono tante altre macchine elettriche ad un prezzo più basso. Pensate che Tesla durante il lockdown, causato dalla pandemia di Covid-19, ha visto i conti in espansione. Nel primo trimestre ha registrato un fatturato in crescita del 32% su base annua a 6 miliardi di dollari con ricavi per 5,1 mld (+38%) e un utile netto di 16 milioni.

Quindi conviene oppure no?

Affrontiamo ora questo dubbio amletico. Partiamo dal dire che quello che ci guadagna di più è l’ambiente. Dato che le macchine elettriche non inquinano come le macchine a benzina o diesel.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma quanto si risparmia con una macchina elettrica? Prima di tutto quando acquisti un’auto elettrica puoi avere un contributo dallo Stato che parte dai 4.000 e può arrivare a 6.000 euro. Con una macchina elettrica non pagherai più il bollo. Pensate, ad esempio a chi è costretto, con una macchina a benzina da 500 cavalli a pagare anche fino a 4.000 euro di bollo all’anno.

Per non parlare del risparmio economico che avrete sul carburante. Infatti avrete un risparmio dell’80% sul costo di benzina o diesel. Con una macchina elettrica non avrai più tagliandi, manutenzioni classiche e cambio olio. E se vivete a Milano non pagherete l’area C e nemmeno i parcheggi. Infatti con la macchina elettrica potrai parcheggiare sia sulle strisce gialle sia sulle blu.