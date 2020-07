Il team di Proiezionidiborsa vi dirà in poche righe quanto si risparmia con il bonus sociale luce e gas 2020. E soprattutto vi raccomanda di muovervi con tempestività perché il 31 luglio prossimo scade il termine ultimo per la presentazione delle domande. Esistono degli specifici moduli da compilare che potrete reperire sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Lo sconto che spetta ai contribuenti che inoltrano richiesta figura come accredito immediato e automatico sulla bolletta delle utenze domestiche.

Nell’articolo “I 3 costi nascosti delle bollette di luce e gas” il lettore si renderà conto di alcune voci di spesa che potrebbe evitare di pagare. Adesso invece vi diremo nello specifico quanto si risparmia con il bonus sociale per luce e gas 2020. Vi consigliamo di consegnare la richiesta al Comune di residenza, al Caf o al Patronato perché il bonus sociale garantisce importanti margini di risparmio.

Sulla fornitura del gas è previsto uno sconto pari al 15% dei costi su base annuale. Non si può determinare in questa sede l’importo preciso del bonus gas perché esso varia in riferimento ad alcune variabili. Dipende infatti dal numero di membri che fruiscono dell’abitazione, della destinazione d’uso del gas e dall’area climatica in cui si vive.

Quanto si risparmia con il bonus sociale per luce e gas 2020

Se sulla bolletta del gas vi troverete un accredito automatico del 15% dei consumi, gli sconti sulla fornitura di energia elettrica sono più precisi. Ne beneficiano le famiglie con un reddito Isee non superiore a 8.265 euro o a 20mila euro se figurano più di 3 figli a carico.

Per l’anno 2020 i nuclei familiari con 1 o 2 membri che percepiscono redditi al di sotto o pari alle soglie suddette riceveranno 125 euro. Il risparmio sale a 148 euro per le famiglie il cui numero di componenti è pari a 3 o 4. Il massimo importo del bonus elettrico ammonta invece a 173 euro e raggiunge i nuclei familiari in cui rientrano più di 4 membri.