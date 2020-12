Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La frase km zero evoca subito idee di grandi risparmi e splendide occasioni. Indubbiamente alcuni acquirenti hanno saputo fiutare l’occasione giusta portando a casa un’ottima vettura ad un prezzo assai conveniente.

Vediamo, allora, quanto si risparmia effettivamente con un’auto a km zero. Intanto km zero significa che l’auto è usata. Quindi è già stata immatricolata. Il vantaggio è che è stata immatricolata dal concessionario stesso. Ha quindi percorso pochi km. Di solito solo quelli necessari per far provare l’auto al possibile cliente. Di solito i km percorsi sono intorno al centinaio. Se il numero sale notevolmente l’auto deve essere considerata usata a tutti gli effetti. Questo, quindi, è un primo importante controllo da fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un altro grosso vantaggio per le auto a km zero è che sono a pronta consegna. Trattandosi di auto già immatricolate bastano pochi giorni per completare il passaggio di proprietà. E l’auto può essere portata a casa.

Quanto si risparmia con un’auto a km zero?

Da controllare è anche il prezzo di listino di quella vettura. Di solito con il km zero si risparmia una percentuale variabile dal 20 al 25%. Decisamente un risparmio interessante, soprattutto perché di solito si tratta di auto molto accessoriate.

Quelle auto sono spesso super accessoriate perché anche quello serve per invogliare i potenziali clienti che si recano al salone.

Il rovescio della medaglia è che gli optional non possono essere scelti. Bisogna sperare di trovare a bordo della vettura proprio gli accessori che avremmo voluto.

Nemmeno il colore della carrozzeria può essere scelto, ovviamente. Se può essere consolatorio comunichiamo che di solito il bollo auto è già pagato per un anno.

La garanzia su un veicolo km zero di solito è solo di un anno e non due come di solito. Però se il veicolo in questione è immatricolato da meno di sei mesi la garanzia è prolungata a due anni. Quindi tra le km zero occorre cercare con attenzione la più km zero delle altre!