100.000 euro per comprare un appartamento da fittare è fuori dalla disponibilità di tanti piccoli risparmiatori. Non altrettanto invece vale per chi intendesse cavalcare il business del garage in affitto.

In particolare, in questa sede ci chiediamo: quanto rendono 30.000 euro o 40.000 euro investiti in un box auto?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Quanto occorre investire

Partiamo anzitutto dai costi, ossia da quanto occorre investire inizialmente. Quasi tutto dipenderà dal combinato di tre parametri:

a) il soggetto dal quale compriamo, che potrà essere un privato, un’impresa costruttrice o in sede d’asta;

b) la zona precisa della città in esso il garage è ubicato;

c) la superficie (in mq) e lo stato in cui si presenta il nostro box auto.

Tuttavia, per avere un quadro concreto dei prezzi medi chiesti dal mercato per questo asset, leggiamo i dati pubblicati da un noto Osservatorio immobiliare. Sebbene essi siano datati 2019, li reputiamo comunque molto attuali. Ciò perché il primo semestre 2020 è stato un anno di tracollo economico seguito da una modesta ripresa solo nel secondo semestre. Perciò è probabile che i valori di mercato siano rimasti relativamente gli stessi anche nei 12 mesi appena trascorsi.

Dunque, per box auto di 20 mq i prezzi medi sono pari a 43.500 euro a Napoli, 42.800 euro a Bologna e 39.600 euro a Milano.

Poi troviamo Roma, Genova e Firenze nel mezzo, con i prezzi di vendita pari rispettivamente a 37.100, 36.200 e 34.200 euro.

Chiudono infine Verona, dove 20 mq di box auto nel 2019 sono mediamente costati 28.300 euro, e Palermo e Torino, dove i prezzi si attestano sui 22.100 euro.

Quali sono i canoni medi mensili e quanto rendono 30.000 euro o 40.000 euro investiti in un box auto?

A questo punto dobbiamo capire quali sono i canoni medi mensili d’affitto. Sempre sfruttando i dati dell’Osservatorio di cui sopra, scopriamo che in cima abbiamo Milano. Nel capoluogo lombardo, 20 mq in zona semicentrale rendono all’incirca 215 euro al mese.

Sopra i 200 euro (206 per l’esattezza) si piazzano i canoni medi mensili di Napoli e Firenze. A seguire abbiamo Roma (192 euro), Bologna (191 euro), Genova (167 euro), Palermo (149 euro), Torino (144 euro) e Verona (124 euro).

Il capitolo spese

Ora, riguardo ai canoni medi mensili sopra esposti bisogna fare due precisazioni. In primis i dati attengono solo alle grandi città, per cui altrove gli importi sono in genere più bassi. Ad esempio, secondo autorevoli fonti in una media cittadina di provincia i canoni oscillano tra i 50 e gli 80 euro al mese.

La seconda precisazione è che si tratta di importi lordi. Quindi vanno considerate le tasse e le spese legate al contratto di locazione e quindi sottratte (pro rata) ai canoni incassati.

Le uscite dipendono grosso modo dalla rendita catastale, dall’ubicazione e dalle dimensioni del box, dall’importo medio mensile dell’affitto. Poi abbiamo l’IMU, l’imposta di bollo (si paga una sola volta, alla registrazione del contratto d’affitto) e l’imposta di registro.

Dunque, quanto rendono 30.000 euro o 40.000 euro investiti in un box auto?

Riprendiamo dunque il quesito iniziale, ossia quanto rendono 30.000 euro o 40.000 euro investiti in un box auto? Secondo molto esperti di settore, un box permette di guadagnare dai 2mila ai 4mila euro netti se ubicato in centro in una città medio-grande. Cifra che scende intorno agli 800-700 euro netti nelle periferie delle città e nei paesi medio-piccoli di provincia.

Abbiamo in definitiva illustrato quanto rendono 30.000 euro o 40.000 euro investiti in un box auto. Sempre restando nel campo immobiliare, in questo articolo illustriamo in quanti anni si ripagano 150.000 euro investiti in un appartamento da affittare a studenti universitari.