Quanto rende l’affitto di un garage?

In un’epoca di tassi di rendimento prossimi allo zero, il popolo dei risparmiatori è costretto a guardarsi attorno, alla ricerca di occasioni interessanti. Tra queste, alcuni prendono in considerazione anche l’investimento di tipo immobiliare. Da decenni, infatti, gli italiani comprano case per metterle a reddito attraverso i canoni di locazione. Ma, sebbene i prezzi d’acquisto degli immobili siano calati, sicuramente non restano alla portata di tutti, visto il particolare momento di recessione. Un’alternativa può essere allora l’acquisto di un box auto (o posto auto) da porre sul mercato. Secondo i dati disponibili, è questa infatti la finalità principale del 48,5% di chi effettua tale tipologia di acquisti. L’operazione sembrerebbe conveniente, ma realmente quanto rende l’affitto di un garage? Vediamo di capirne di più.

Il mercato dei garage

Partiamo anzitutto dai dati certi, offerti dall’Agenzia delle Entrate, dai quali risulta un totale compravendite di 67.210 garage nel primo trimestre 2020. Il dato è in discesa (–16,6%) rispetto allo stesso periodo 2019, ma quest’anno c’è stato il Covid che ha zavorrato il trend. Si tratta ad ogni modo di numeri importanti, che testimoniano la tendenza ad acquistare questo asset, fosse per uso personale o per la messa a reddito. Oltretutto, a favore dell’acquisto dei box auto gioca il fatto che essi rappresentano una forma di investimento più facile da gestire rispetto alle case.

Quanto costano?

Il secondo aspetto da considerare riguarda il loro costo, per capire se si può o meno sostenere l’investimento. In linea di massima, i prezzi sono rimasti stabili (+0,1%) tra la seconda metà del 2019 e i primi 3 mesi 2020 (fonte: Ufficio Studi Tecnocasa). Scendendo nel dettaglio delle grandi città, si scopre essere Roma la metropoli dove l’acquisto di un box auto tocca il picco assoluto. In aree come il rione Monti si sfiorano anche i 130.000 euro, e si procede poi a scendere nelle altre aree. Il valore mediano oscilla comunque sui centomila, cifra con cui, in altre aree meno gettonate d’Italia, si compra un appartamento intero.

Segue Verona, dove i picchi parlano di 93.000 euro per un garage in pieno centro, mentre un posto auto scende a 67.000. Al terzo posto Bari, dove il mercato chiede 90 mila euro per un box in pieno centro e un terzo della cifra invece per il posto auto. Poi è il turno di Napoli (picchi di 80.000 euro), Firenze (65 mila), e infine il trio Torino, Milano e Bologna, dove i massimi oscillano sui 60.000 euro.

Quanto rende l’affitto di un garage?

Siamo infine giunti al quesito di partenza, ossia quanto potrebbe rendere un garage. Come sempre, manco a dirlo, non esiste risposta univoca e certa, valevole per tutte le circostanze. La regola madre è la seguente: è il luogo in cui esso è situato che fa la differenza. In pieno centro, in qualunque città, la domanda di box è alta e l’offerta limitata. Qui allora si spuntano i migliori rendimenti. Man mano che ci si sposta verso la periferia, domanda e offerta vanno lentamente scambiandosi i ruoli.

Tuttavia, a dare alcuni riferimenti percentuali, secondo i dati da siti di inserzione si scopre che a Bologna un box può rendere il 6,6%. Invece a Milano, Roma e Monza si riescono a spuntare anche ritorni del 6%, mentre a Palermo il rendimento oscilla sul 5,5%. Ultima Genova, dove l’investimento in media non rende più del 3,7%.