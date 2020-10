Quanto rende investire in immobili?

Chi ha il pallino della compravendita di case e appartamenti, potrà trovare interessante l’idea di investire in immobili. Potrebbe essere un modo per mettere alla prova le proprie conoscenze del mercato del mattone. Ma in che cosa consiste investire in immobili, quanto rende e quali sono gli elementi di successo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa significa investire in immobili

L’attività di investimento immobiliare si occupa della gestione di un patrimonio immobiliare. Esso si compone di appartamenti che possono essere oggetto di compravendita ma anche di case in affitto oppure terreni sui quali è possibile costruire.

Si cerca di far fruttare il patrimonio immobiliare a disposizione ( di proprietà che in gestione da terzi) e guadagnare con la plusvalenza che si genera. L’attività può essere svolta sia come privato cittadino, se gli immobili sono di proprietà, che costituendosi in una vera e propria società.

Quanto rende un investimento immobiliare

Dipende da una serie di fattori, quali la tipologia di immobile, la città nella quale si trova e la zona di ubicazione all’interno della stessa. Inoltre dalle condizioni, la grandezza, il fatto che sia arredato o meno, etc. Generalmente, però, per avere un’idea di massima dei possibili guadagni, basti pensare che un immobile in affitto comporta un guadagno medio annuo pari a circa il 6.1% del valore complessivo dell’immobile. Queste sono stime basate sulle serie storiche.

Invece, per avere un’idea più precisa dei margini che può generare questo tipo di attività, è possibile consultare gratuitamente la banca dati delle quotazioni immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Questa banca dati viene aggiornata ogni sei mesi, e riporta il valore di mercato e di locazione degli immobili distinto per comune, per zona, per tipo di destinazione.

Gli elementi di successo

I proprietari di immobili che non sanno gestire al meglio il proprio patrimonio immobiliare perdono una grande occasione di guadagno. Esistono, infatti, alcuni elementi che spesso vengono ignorati che posso aiutare a migliorare i guadagni dei propri investimenti. Ad esempio, avere una buona rete di contatti ai quali proporre gli appartamenti in affitto consente di migliorare il livello di occupazione annuale, così come conoscere il mercato immobiliare territoriale permette di riconoscere gli investimenti più vantaggiosi, le zone da prendere in considerazione ma soprattutto il momento migliore per vendere e per acquistare.