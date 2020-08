Quanto può salire ancora Piazza Affari? Un episodio ci aiuta a capirlo

Quanto può salire ancora Piazza Affari? La domanda inizia a circolare tra gli operatori di Borsa, colti, forse, un po’ di sorpresa da questa verve positiva della Borsa di Milano. Ieri è accaduta una cosa che solo i più attenti hanno notato. Episodio che ci può aiutare a capire quali potrebbero essere le potenzialità di ascesa del listino milanese.

Un episodio per capire la forza della Borsa di Milano

Ieri mattina, l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) è partito un po’ incerto, poi ha preso forza ed ha iniziato la scalata. Attorno a mezzogiorno era in progresso dello 0,9%, ma l’indice tedesco Dax era inchiodato attorno allo 0,2%. I prezzi dell’indice di Francoforte hanno recuperato nel pomeriggio, quando la Borsa americana ha mandato segnali di apertura positiva. E non bisogna scordarsi che lunedì, Wall Street aveva chiuso in calo.

Questo fatto dimostra come Piazza Affari in questo momento, goda di una forza relativa superiore alle altre principali Borse del Vecchio Continente. E ieri mattina a spingere al rialzo il listino milanese c’era gli acquisti sulle banche. Che poi sono cessati nel pomeriggio, ed è il motivo per cui l’indice Ftse Mib nel pomeriggio di ieri si è mosso molto poco.

Quanto può salire ancora Piazza Affari?

Rimane la domanda: quanto può salire ancora Piazza Affari? In base a quello che abbiamo scritto sopra, ci sono le potenzialità di raggiugere e superare il massimo del 21 luglio. Certo non in questa seduta, né nella prossima. Oggi l’indice Ftse Mib potrebbe arrivare fino a 20.700/20.800 punti, per preparare l’attacco a quota 21mila punti nell’ultima seduta della settimana. I prezzi ieri hanno chiuso sui massimi della giornata, non è improbabile una nuova seduta rialzista.

Rimane l’incognita del gap lasciato aperto lunedì. Più i prezzi si allontanano e più potrebbe essere doloroso chiuderlo. Oggi la correzione ci sarebbe solo se i prezzi scendessero sotto 20.150 punti. Allora si potrebbe assistere alla chiusura del gap entro la fine della seduta di venerdì.