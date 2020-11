Alla domanda: “quanto può costare il morso di un cane?”, rispondiamo, a ragion veduta: “può costare molto caro”. Naturalmente, a pagare è il proprietario del cane, sulla scorta del disposto dell’art. 2052 del c.c., salvo che provi il caso fortuito. Il tutto è spiegabile in ragione del dovere di custodia che il padrone ha nei confronti del cane. Ebbene, Tribunale Civile di Trento, in una recente sentenza, ha condannato il proprietario di un cane al pagamento di ben 90.000,00 euro.

Somma, quest’ultima che è servita a risarcire un terzo per le lesioni subite a causa del morso del cane. Nella fattispecie, il caso deciso dal predetto Tribunale, ha riguardato un cane di grossa taglia, tenuto al guinzaglio ma senza museruola, che aveva morso la mano una donna. In seguito ai soccorsi, i sanitari avevano dovuto apportare trenta punti di sutura.

Il caso del morso canino costato 90 mila euro al padrone di un cane

Nel caso, esaminato, la versione dei fatti fornita dal proprietario dell’animale, non coincideva con quella fornita sia dalla vittima che dai testimoni sentiti al processo. Tuttavia, nella decisione, il Tribunale ha voluto rimarcare come del fatto lesivo è responsabile chi ha la custodia dell’animale. Ciò, sia per l’incontestata relazione d’uso con il cane, sia perché il convenuto, avendone la custodia, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi.

Lo stesso, infatti, era nelle condizioni di esercitare sull’animale un effettivo potere di governo, tale da poter evitare l’evento lesivo. Nella specie, il morso del cane aveva procurato la lesione di due tendini del primo dito della mano sinistra. Detta situazione, poi, avrebbe determinato, con lo sviluppo di complicanze tardive, la perdita della sua funzionalità. Di conseguenza, alla donna è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 23%, con condanna del padrone del cane al risarcimento del danno per circa 90 mila euro. Quindi, attenzione a sorvegliare dovutamente i nostri animali, considerato quanto può costare il morso di un cane!