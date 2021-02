Dopo l’ottava seduta consecutiva al rialzo per Piazza Affari, l’entusiasmo cresce sul mercato azionario italiano. Ma adesso tra gli operatori inizia a girare la seguente domanda: quanto potrà correre ancora la Borsa di Milano?

Dopo otto sedute consecutive al rialzo è possibile attendersi una correzione. Questa potrebbe cominciare oggi?

Si scommette su un Governo nel pieno delle sue funzioni già da lunedì prossimo

Ieri Piazza Affari ha realizzato l’ottavo rialzo consecutivo, il quarto da quando Mario Draghi è stato chiamato al Quirinale. Gli investitori stanno scommettendo sul varo del Governo, probabilmente entro venerdì. La scommessa è che la settimana prossima questo sia in piena funzione.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

È un’ipotesi possibile? A vedere come stanno andando le consultazioni sembrerebbe essere così. I partiti stanno facendo a gara per entrare nel nuovo Esecutivo. Alla porta di Draghi c’è la ressa. Per fare capire il clima, c’è una battuta che circola tra gli operatori. Il secondo giro di consultazioni, serve ai partiti per convincere Draghi a fare il Governo.

Quando arriverà una correzione?

Da un punto di vista operativo ieri l’indice Ftse Mib ha consolidato la sua posizione sopra la soglia dei 23mila punti. I prezzi sono partiti bene in avvio di seduta e hanno proseguito il trend rialzista fino alle ore 17,00.

Nell’ultima mezzora si sono riaffacciate alcune vendite, ma dovute a prese di beneficio, di chi ha acquistato in mattinata. Ma anche di chi è al rialzo dalla scorsa settimana e ha monetizzato un po’ di guadagni.

Molti iniziano a chiedersi quanto potrà correre ancora la Borsa di Milano. Forse nel breve periodo i prezzi potrebbero avere una piccola correzione e l’andamento dell’ultima mezzora di ieri, potrebbe essere un segnale. Ma se il Governo Draghi continuerà ad avere il vento in poppa, per le prossime settimane la corsa può continuare.

I possibili scenari della giornata odierna

I livelli da tenere in considerazione oggi sono 23.250 punti al ribasso e 23.500 punti al rialzo. Se i prezzi scendessero sotto quota 23.250 punti, potrebbero correggere fino a 23mila punti per poi rimbalzare e dirigersi verso i 24mila punti.

Se invece il Ftse Mib superasse i 23.500 punti, metterebbe nel mirino subito area 24mila punti.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.