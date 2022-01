Uno dei luoghi comuni più diffusi in campo alimentare è che pane e pasta facciano ingrassare. Certo, non abbiamo tutti lo stesso metabolismo, la stessa corporatura e necessità alimentare. Sicuramente l’abuso di questi due carboidrati non va mai bene. Quindi ecco quanto pane e pasta mangiare al giorno per non ingrassare e mantenersi in forma a ogni età.

Una giusta dose

Pane e pasta non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione. Sono ricchi di elementi nutrizionali importanti di cui non possiamo fare a meno, dalle proteine ai sali minerali. Essi sono un caposaldo della nostra alimentazione. Potremmo farne a meno solo se caldamente consigliato da un dietologo esperto, che sostituirà questi alimenti con altri. Per mangiare pane e pasta è necessario comprendere le necessità in base al peso e all’età. Infatti, sono solo gli esperti, medici e dietologi, che a seconda di questi due indicatori possono aiutarci a non abusare di questi alimenti. È necessario attenersi scrupolosamente a quanto ci viene suggerito per ottenerne i benefici. In linea generale, è consigliabile non eliminarli del tutto e di non mangiare pane e pasta nello stesso pasto.

Quanto pane e pasta mangiare al giorno per non ingrassare e mantenersi in forma a ogni età

Il pane ha un indice glicemico più alto della pasta, sappiamo che a seconda del tipo di lievitazione esso può avere indici diversi. Quindi è ottimale capire cosa fa bene al nostro corpo e scegliere di nutrirsi con il pane integrale o non lievitato se ciò fa al caso nostro. Per quanto riguarda la pasta è preferibile mangiarla al dente e possibilmente integrale, per non avere un apporto calorico molto alto.

Sappiamo che questi alimenti potrebbero essere sostituiti anche dal riso e dai cereali. Variare è sicuramente la cosa migliore da fare. Abbinare anche una vita sana con un’attività fisica costante e bere molta acqua aiutano a mantenersi in forma. Apportare la giusta quantità di fibre e di vegetali rappresenta poi la quadratura del cerchio come prevede la dieta mediterranea.

Non esiste tout court una giusta dose per individuo, secondo fasce d’età, sesso o attività lavorativa. Esiste una giusta dose di pane e pasta che i nostri dietologi e nutrizionisti sapranno individuare in base a questi indicatori per seguire una corretta alimentazione e non incorrere in pericoli di sovrappeso inutili. Se è la nostra gola a ingannarci, allora dovremmo fare un diverso lavoro su noi stessi, perché sappiamo che è difficile resistere a un buon piatto di pasta o un panino croccante. Ma la regola è sempre una: non abusarne mai.