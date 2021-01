Immaginiamo di avere come obiettivo quello di acquistare una casa. Occorre identificare bene l’importo che ci servirà e il tempo necessario per accumulare quella cifra. Supponiamo di programmare un orizzonte temporale di 15 anni e un importo di 80mila euro. Quanto occorre risparmiare mensilmente?

Quale strategia adottare per raggiungere l’obiettivo?

Supponiamo che una giovane coppia, o i genitori di un figlio ancora piccolo, decidano di volere accumulare una certa cifra con un preciso scopo. Immaginiamo vogliano risparmiare 80mila euro per acquistare un appartamento. Supponiamo inoltre, che l’orizzonte temporale per arrivare ad accumulare quella cifra sia di 15 anni.

Per raggiungere un obiettivo, un qualunque obiettivo, concorrono 5 fattori. L’obiettivo deve essere SMART, ovvero specifico, misurabile, attraente, realizzabile, tempificabile.

Accumulare una cifra di 80mila euro in 15 anni ha tutte e 5 le caratteristiche. È un obiettivo specifico, misurabile, attraente, realizzabile ed ha un orizzonte temporale certo.

Quanto occorre risparmiare per avere tra 15 anni un capitale di 80mila euro per comprare casa, lasciando i soldi sul conto corrente?

Per raggiungere l’obiettivo occorre disegnare il percorso che ci porti dallo stato attuale allo stato desiderato. Immaginando di avere zero euro, occorre definire una strategia per raggiungere la cifra di 80mila euro in 15 anni.

L’aritmetica ci viene in aiuto. Risparmiando 5.333 euro all’anno e accumulandoli sul conto corrente, si avranno 80mila euro in 15 anni. È una cifra di 444 euro al mese. Non è un importo impossibile, ma neanche una cifra irrilevante.

Per ridurre la cifra mensile, si potrebbe pensare a una forma di investimento. Magari si potrebbe pensare ad acquistare un titolo di Stato in scadenza nel 2036, esattamente tra 15 anni. Il BTP scadenza marzo del 2036 (Isin: IT0005402117), ha una cedola dell’1,4% annuo lordo e un rendimento netto a scadenza dello 0,8% annuo.

Quanto occorre risparmiare per avere tra 15 anni un capitale di 80mila euro per comprare casa, investendo in un titolo di Stato?

Investendo 5.000 euro all’anno in questo BTP, alla scadenza si otterranno 80.900 euro. Rispetto al semplice deposito sul conto corrente ogni anno si dovrebbero accumulare non 5.333 euro, ma solo 5.000 euro. In pratica si risparmierebbe quasi una mensilità.

Questa strategia, però, prevede due condizioni. La prima è che si acquisti un BTP ogni volta che si ha l’importo sufficiente sul conto. La seconda condizione è che le cedole incassate vengano reinvestite.

