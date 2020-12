Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da anni l’osteopatia affianca la medicina tradizionale nella ricerca e nella cura dell’organismo.

Attraverso un approccio olistico, il corpo umano è valutato come centro le cui parti sono interconnesse e dotate di autoregolazione. L’osteopata elabora i segni di eventuali disfunzioni relative ai tessuti (muscoli, nervi, organi, a carico di vertebre, articolazioni…) raccogliendo così tutte le informazioni per individuare una o più disfunzioni somatiche.

Qualcuno la considera una forma di medicina alternativa. Ma quanto ne sappiamo sull’osteopatia veterinaria?

I nostri amici a quattro zampe

Sempre più frequentemente si sente parlare di osteopatia veterinaria, la cui cura riguarda gli animali.

Coadiuvandosi con il medico curante e con il veterinario in merito alle patologie dei nostri amici a quattro zampe, l’osteopata può favorirne l’equilibrio psicofisico e alleviarne le sofferenze.

Egli opera attraverso l’uso della manipolazione, evitando l’uso di farmaci e macchinari.

Come gli esseri umani, anche gli animali provano dolore fisico, sia esso un problema transitorio o un disagio tale da essere considerato debilitante. E, come noi, possono soffrire a livello psicologico delle conseguenze derivanti da ciò.

Possono risultare meno allegri e giocosi, variare alcuni comportamenti e avere meno energia per poter correre all’aria aperta.

Mondi che si incontrano

Per il benessere dei nostri amici a quattro zampe, un buon rimedio è l’osteopatia veterinaria.

Dopo una prima conoscenza del paziente – sia esso canino, equino, felino – l’osteopata valuterà quale sia la tecnica correttiva più efficace per correggere le funzioni deficitarie e aiutarlo nel recupero della sua forma fisica.

Attraverso un vero e proprio intervento manipolatore “su misura”, interverrà sulle parti fisiche da trattare in virtù delle necessità dell’animale.

Spesso è il veterinario che consiglia l’intervento di tale figura per agevolare il processo di guarigione.

Ma non è tutto così semplice. Tra esseri umani si parla, si spiegano i propri problemi e dolori.

L’osteopata veterinario deve farsi accettare, rispettando sia l’animale sia il suo corpo, i suoi dolori e l’eventuale stato d’animo.

Una volta raggiunto uno stato d’intesa sarà l’inizio di un grande percorso. Questa pratica è molto utilizzata con i cavalli, ma oggi ci sono notevoli sviluppi anche sul campo canino.

Abbiamo cosi aggiunto un tassello in più su quanto ne sappiamo sull’osteopatia veterinaria.