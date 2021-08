L’estate non è solo la stagione del bel tempo e delle giornate lunghe, al sole e alla tintarella, la stagione preferita dell’anno aggiunge delle belle sudate giornaliere. Un incubo vero e proprio per le persone che hanno una tipologia di pelle misto-grassa a tendenza oleosa.

Il sebo, nonostante sia il nemico numero 1 del make up, è un vero e proprio sistema naturale di bellezza. L’organismo stesso infatti autoproduce il sebo per autoregolare la pelle e preservarne l’invecchiamento. Ma nonostante ormai da anni il trend make up per l’estate risponda sempre all’imperativo del glow, nessuno di noi avrebbe voglia di assomigliare una mirror ball da discoteca!

Il sebo naturale della pelle, nonostante la sua importanza, è infatti composto da lipidi che concorrono a separare le formulazioni dei migliori fondotinta in commercio. Il sebo è molto visibile sul viso sottoforma di patina lucida e oleosa tipica delle pelli grasse che rende i look make up antiestetici e a bassa durata.

Nonostante gli incredibili passi compiuti dall’industria cosmetica, che ormai risponde alle esigenze di tutti, il miglior alleato per pelle grassa rimane lei: la cipria!

Diverse sono le tecniche utilizzate con l’aiuto della cipria per un make up sebo regolatore che duri più a lungo, tra cui il famosissimo baking.

Ma quante volte è successo di finire la nostra cipria preferita e non sapere come fissare il nostro trucco prima di uscire?

Quando manca la cipria ecco un modo semplice e pratico per nascondere la pelle grassa e fissare il nostro trucco prima di uscire

Tutto ciò che occorre è del borotalco! Del semplicissimo borotalco, reperibile in qualsiasi supermercato, farmacia o parafarmacia.

Il borotalco infatti viene utilizzato per eliminare l’umidità accumulata dalla pelle durante la doccia o il bagno, evitando rossori e ammorbidendo la pelle. La cipria dunque può in parte essere considerata una lontana cugina del borotalco.

In situazioni di mancanza di cipria, è possibile spennellare uno strato sottile di borotalco sul viso. La polvere andrà a sostituire perfettamente l’azione sebo regolatrice della cipria. Quindi, quando capita e quando serve, quando manca la cipria ecco un modo semplice e pratico per nascondere la pelle grassa e fissare il nostro trucco prima di uscire Ma attenzione!

Meglio non eccedere. La maggior parte dei borotalchi e delle ciprie in commercio, infatti, contengono la silica. Essa è derivata da un minerale naturale chiamato silice che ha un effetto levigante sulla pelle ma è nemico del flash delle fotocamere e degli smarthphone. Essendo sensibile alla luce, con una forte esposizione ai flash la polvere diventa estremamente visibile e dà al volto un pessimo colorito bianco e insalubre.

Eccedere con il prodotto mette a repentaglio le nostre foto migliori. Quindi, meglio non esagerare se non si vuole apparire in foto come il cugino di Casper!