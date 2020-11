CNH Industrial è una società molto radicata negli USA che dovrebbe avere molti vantaggi dai risultati elettorali americani. La ricomposizione dei contrasti tra USA ed Europa, l’eliminazione della politica dei dazi e così via, potrebbero essere tutti elementi che favoriscono aziende a forte connotazione internazionale.

Quanto in alto potrà arrivare CNH Industrial dopo l’elezione di Biden?

Al momento se ci si volesse basare sul giudizio degli analisti o sui multipli di mercato CNH industrial sarebbe un titolo da sconsigliare fortemente. Secondo gli analisti il giudizio medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media inferiore al 10%. Inoltre, qualunque sia il il multiplo di mercato utilizzato, CNH Industrial risulta essere fortemente sopravvalutato.

Al momento gli unici punti di forza che caratterizzano il titolo sono un rapporto “enterprise value to sales” a 0,6 per l’esercizio 2020; la crescita rimane un punto di forza di questa azienda. Nelle loro previsioni di vendita, gli analisti sono molto ottimisti sulle prospettive di vendita.

Quanto in alto potrà arrivare CNH Industrial dopo l’elezione di Biden? Le aspettative dell’analisi grafica e previsionali

CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 12 novembre in ribasso dello 1,61% rispetto alla seduta precedente a quota 8,174 euro.

Qualunque sia il time frame considerato, la proiezione in corso su CNH Industrial è rialzista ed è diretta verso gli obiettivi indicati in figura. Nota importante, l’investitore deve scegliere l’orizzonte temporale del suo investimento e concentrarsi solo ed esclusivamente su quello.

C’è un aspetto molto importante che vogliamo sottolineare e riguarda il time frame mensile. Come si vede dal grafico, il mese di novembre potrebbe chiudere sopra l’importantissima resistenza in area 7,62 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 13,25 euro per un potenziale rialzo di circa il 60% dai livelli attuali.

