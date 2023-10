Quanto guadagna Nek e quanto guadagna Francesco Renga e perché hanno deciso di fare un tour insieme

Sono 2 dei cantanti più popolari del palcoscenico musicale italiano di oggi. Hanno tanti estimatori che li seguono nei concerti e ora hanno deciso di fare un tour insieme e di cantare i loro maggiori successi. Ecco date disponibili e prezzi.

È bastata una chiamata tra i 2 cantanti che si conoscono da tempo. Nek invita Francesco Renga a cantare una sua canzone, il pezzo Dimmi cos’è, e da allora si scambiano canzoni e pareri e nasce una collaborazione oltre all’amicizia. Francesco Renga ha 54 anni, Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, ne ha 51. Hanno 70 anni di carriera alle spalle sommando quelle di entrambi, insieme sentono di spigionare un’energia diversa da quella che hanno quando cantano da soli. E così il duo ora gira l’Italia proponendo uno spettacolo che ha un seguito interessante.

Dopo il concerto del 12 ottobre a Bari, le date previste sono Bologna il 16, Firenze il 19, Torino il 21 ottobre. Tutte le date sono sold out e non si trovano biglietti. Ricordiamo però che su Ticketone è presente la sezione fan to fan in cui chi possiede il biglietto ma non può andare al concerto lo può rivendere al prezzo di botteghino. Un servizio che può aiutare a recuperare il denaro dell’investimento da una parte e ad assistere ai concerti sold out dall’altra.

Video con tante visualizzazioni

Per stabilire quanto guadagna Nek e quanto guadagna Francesco Renga possiamo basarci su alcuni numeri. Un video di Nek su YouTube gli fa guadagnare fino a 40.000 euro, questo significa che per una serata il suo cachet non dovrebbe essere inferiore. Sia da cantante che da presentatore.

Perché Nek oltre ad aver inciso 15 album e ad aver collaborato con Max Pezzali prima che con Renga, ha anche presentato Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu. Ha partecipato inoltre a varie edizioni del Festival di Sanremo ed è stato il direttore artistico di Amici. Il suo patrimonio è sicuramente milionario anche se stabilire le cifre esatte non è possibile perché non esistono notizie ufficiali.

Per il capodanno del 2016 a Rimini in cui si sono esibiti Skin e Renga, il budget impiegato sarebbe stato di 400 mila euro. Per il concerto di Renga, l’agenzia che si è occupata di organizzare l’evento avrebbe chiesto secondo i quotidiani italiani 161 mila euro per il cachet del cantante, le spese del palco e altri costi organizzativi. I guadagni della coppia Nek-Renga quindi sono di tutto rispetto, degni delle più grandi personalità musicali italiane. E il fatto che i biglietti del tour vadano esauriti in poco tempo dimostra che la scelta di unire le forze è valida non solo dal punto di vista artistico ma anche finanziario.

Nek vive in una splendida villa immersa nel verde in provincia di Modena con la moglie e le figlie, un’abitazione curata nei minimi dettagli come si addice a una vera star. Renga ha tante spese da affrontare dopo la separazione da Ambra Angiolini. Il successo è più che meritato. I due artisti fanno una vita ritirata e lontana dai gossip sfrenati tipici dei nostri giorni. Forse è anche per questo il pubblico li ama e li segue con passione.